Anna Billò, il gelo con Ilaria D’Amico per la conduzione a Sky Sport

Anna Billò a partire da questa stagione sarà il volto principale della massima competizione europea per club su Sky, con buona pace di Ilaria D’Amico.

Dall’Europa League alla Champions League: questo il grande salto compiuto da Anna Billò, a partire da questa stagione volto principale della massima competizione europea per club su Sky, al posto di Ilaria D’Amico. “Considero questa conduzione un passaggio del mio percorso: lavoro in Sky da 16 anni – ha affermato -. In passato mi sono sempre criticata molto, ma quando sono diventata mamma ho capito che dovevo ridurre lo stress. Ho la fortuna di fare un lavoro che è la mia passione, devo solo cercare di farlo al meglio senza darmi voti”.

Ruggini e attriti tra Anna Billò e Ilaria D’Amico

Dalla Ilaria D’Amico non è giunto alcune messaggio nei confronti di Anna Billò: “Ma la conosco, ha un rapporto pessimo con il telefono dice quest’ultima -. Per me Ilaria è stata un grandissimo esempio, la trovo una professionista pazzesca, sempre pronta e charmante”.

Nel curriculum di Anna Billò figurano anche due prove da attrice, ma la Nostra non ha ambizioni artistiche: “L’allenatore nel pallone 2, del 2008, nasceva da una collaborazione con Sky. In C’è tempo, del 2019, è stato Walter Veltroni a volermi e per lui ho indossato i panni di un giudice: avendone grande stima non potevo dirgli di no, mi ha divertito, ma non è il mio mondo”. Quanto alla Champions. il prossimo club a conquistarla sarà “il Bayern Monaco: ha dimostrato una forma incredibile. Però la Champions è una competizione pazza, fino alle ultime giornate riserva sorprese”.

