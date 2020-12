Anna Billò, chi è: carriera, foto e vita privata della giornalista di Sky Sport

Anna Billò è conosciuta dal pubblico come giornalista per Sky Sport, ma c’è molto di più! Carriera e vita privata della 44enne lombarda.

Anna Billò è nata a Carate Brianza, in Lombardia, il 3 dicembre 1976 ed è del segno del sagittario. Oggi al pubblico è conosciuta come giornalista sportiva di Sky.

Ma nel corso della sua carriera è stata anche conduttrice televisiva e attrice. Ecco tutto quello che sappiamo sulla 44enne lombarda.

Anna Billò, carriera e vita privata

Anna Billò è laureata in Sociologia con indirizzo Mass media e Comunicazione alla Sapienza, Università di Roma ed è diventa giornalista professionista dal 2006. Ad oggi lavora per Sky Sport, per cui ha condotto la rubrica Euro Calcio Show e ha seguito come inviata tutti gli eventi calcistici del campionato italiano di serie A.

A partire dal 2015 e fino a quest’anno, ha condotto il programma di approfondimento post-partita con interviste e sintesi a fine delle partite di Europa League. Nell’estate del 2016 ha condotto Vive L’Euro, come inviata da Parigi, insieme ad Alessandro Costacurta e Gianluca Di Marzio, un programma calcistico di approfondimento pre e post partita degli Europei 2016 .

Oggi, dal 20 ottobre 2020 conduce i pre e post-partita delle notti di Champions League, al fianco di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero.

Per quanto riguarda la vita privata, Anna Billò oggi è sposata con Leonardo Nascimento de Araújo, ex calciatore e allenatore di calcio. Nel 2013 lui le aveva proposto il matrimonio in diretta TV. Insieme hanno avuto due figli: Tiago, nato il 13 novembre 2011 e Tomas, nato il 13 aprile 2014.