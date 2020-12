Amici 20, Lorella Cuccarini contro la Celentano: “Sei gelosa?”

By

Nella nuova edizione di Amici ha fatto il suo ingresso Lorella Cuccarini e già è guerra aperta contro la storica coach Alessandra Celentano.

Maria De Filippi ha “adottato” Lorella Cuccarini nella nuova edizione di Amici 2020 ed è subito amore con il pubblico.

Non tutti, però, hanno gradito l’intrusa: in particolare Alessandra Celentano, storica e immancabile presenza nel talent show di Canale 5, che è ormai in guerra aperta senza esclusione di colpi con la Cuccarini. Volano le frecciatine.

Amici, Cuccarini contro Celentano: “sei gelosa?”

Durante la puntata di oggi di Amici 2020 è scoppiata la guerra tra la nuova professoressa di ballo Lorella Cuccarini e la storica coach di ballo Alessandra Celentano, spesso temutissima dai giovani talenti del ballo per la sua severità e per le sue famose strigliate.

La Cuccarini è stata “adottata” da Maria De Filippi, conduttrice e sovrana di Amici, dopo essere stata sfrattata dalla Rai ed ha fatto il suo ingresso trionfale nel parterre dei coach del talent. La presenza ad Amici della “più amata dagli italiani”, tuttavia, non è andata giù proprio a tutti. In particolare si è attirata le ire di Alessandra Celentano, una donna dal carattere forte e deciso che si è scontrato con quello altrettanto caparbio della Cuccarini.

Al suo ingresso in studio durante la puntata di oggi, Maria De Filippi ha salutato cordialmente la Cuccarini ma non la Celentano, che ha taciuto. La “più amata dagli italiani” ha poi stuzzicato la coach con una frecciatina: “sei gelosa?”. E sono subito fuoco e fiamme. Volano le frecce avvelenate tra le due ed è guerra. Come si evolverà la difficile convivenza tra le due nelle prossime puntate?