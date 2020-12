Aldo Montano e la moglie incinta sono risultati positivi al Covid-19

Arriva un annuncio sconvolgente, la medaglia olimpionica Aldo Montano e la moglie incinta annunciano di essere positivi al Covid-19.

Lo schermidore italiano, medaglia d’oro individuale nella sciabola all’Olimpiade di Atene del 2004, Aldo Montano, ha fatto un annuncio che ha sorpreso moltissimo i suoi fans. Il 42enne ha comunicato le attuali condizioni di salute della sua famiglia.

Da quanto fa sapere Aldo Montano, sia lui che la moglie Olga, attualmente in dolce attesa della loro secondogenita, sono positivi al Covid-19. La coppia, insieme alla figlia Olimpia, sono chiusi in casa da ieri e non stanno benissimo. Lo schermidore fa sapere che tutti e tre hanno “tosse, febbre e dolori ovunque“. Al momento sono sottoposti a controllo medico e sperano che la loro situazioni non si complichi ulteriormente. “Siamo acciaccati forte“, ha rivelato la medaglia olimpionica. Lo sportivo ha raggiunto da poco la soglia dei 42 anni, lo scorso 18 novembre. Il campione olimpionico aveva fatto sapere da poco che il nascituro sarebbe arrivato a marzo, nel nuovo anno.

Aldo Montano, secondogenito in arrivo per lui e Olga

L’obiettivo di Aldo Montano, per la sua carriera sportiva, è Tokyo. Lo schermidore vuole provare alle Olimpiadi a superare i propri risultati passati. Inizialmente aveva deciso di terminare la sua carriera la scorsa estate, poi invece aveva cambiato idea, decidendo di gareggiare per le Olimpiadi 2021.

Ora, però, anche lui è vittima del Coronavirus, insieme a molti altri volti del mondo dello sport e non solo che hanno contratto questo pericoloso virus. La preoccupazione maggiore, però, è per la moglie dello spadaccino, Olga in dolce attesa del loro secondogenito.