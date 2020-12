Voli low cost: il cambio del volo gratis con Vueling. Cosa bisogna sapere sull’offerta.

La pandemia di Covid-19 rende incerta la pianificazione dei viaggi, a rischio di essere cancellati all’ultimo minuto, nel caso dell’introduzione d’emergenza di limitazioni ai viaggi. Pertanto, è importante per chi ha prenotato un biglietto o acquistato un pacchetto di viaggio avere la possibilità di cancellare la propria prenotazione o rinviare la partenza.

Per questo motivo le compagnie aeree, già dalla scorsa primavera, stanno dando la possibilità ai clienti di cambiare il proprio volo gratuitamente, senza penali né supplementi. Tra queste compagnie c’è anche la spagnola Vueling. Ecco l’offerta che propone.

Voli low cost: cambio volo gratis con Vueling

Chi prenota un biglietto aereo con la compagnia aerea low cost Vueling può cambiare o cancellare gratuitamente il proprio volo, se non può o non vuole più partire.

Data l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo in questo momento storico segnato dalla pandemia di Covid-19, Vueling vuole aiutare i suoi clienti a prenotare il proprio viaggio in tutta tranquillità. Pertanto, la compagnia aerea, come molte altre, ha previsto delle facilitazioni per i propri clienti.

Dii più, come abbiamo accennato sopra, Vueling ha introdotto anche il diritto di cancellazione del volo. Chi ha acquistato un biglietto con la compagnia e non vuole più partire, almeno non subito, o vuole cedere il proprio posto ad altri, ha la possibilità di “cancellare” gratuitamente il proprio volo fino a 48 ore prima della partenza.

In realtà non si tratta di una vera e propria cancellazione in senso stretto, perché il cliente non ottiene il rimborso della somma pagata ma un credito di volo, da utilizzare per una nuova prenotazione. Con il credito di volo il cliente potrà decidere liberamente una nuova data di partenza con Vueling, quando vorrà, una nuova destinazione di viaggio, dove vorrà, e potrà anche cambiare il passeggero.

Il Credito di volo andrà comunque utilizzato entro 18 mesi dalla data di emissione, per qualsiasi volo disponibile entro questa data. È valido per tutte le tariffe e i servizi extra acquistati ed è compatibile con lo sconto residente/famiglia numerosa. Se la tariffa del nuovo volo prenotato dovesse essere più alta dell’importo del Credito di volo, il cliente dovrà pagare la differenza. Poi, se la prenotazione originaria è stata pagata in tutto o in parte con un codice di sconto, l’importo corrispondente allo sconto non sarà rimborsato e pertanto non sarà accumulato nel Credito di volo.

Riguardo al cambio di volo, invece, la compagnia prevede due tipi dell’offerta “Flex & Care”: un’opzione gratuita per il cambio del volo, come per le altre low cost, e una tariffa per cambi di volo illimitati. Di seguito le due offerte in dettaglio.

Offerta FlexFly

Vueling consente il cambio di volo gratuito, incluso nella prenotazione del biglietto. Un’opzione valida dal 10 marzo 2020. Pertanto, dopo aver acquistato un volo low cost con Vueling, il cliente può cambiare il proprio volo senza dover pagare alcun supplemento ma solo l’eventuale differenza di tariffa del nuovo volo.

Il cambio di data gratuito è incluso nella prenotazione di qualsiasi volo disponibile operato da Vueling e per tutte le tariffe. Il cambio potrà essere effettuato fino a 2 ore prima della partenza del volo originario. Il cliente dovrà pagare solo l’eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui la tariffa del nuovo volo fosse inferiore, la differenza di prezzo non sarà rimborsata.

Tariffa TimeFlex

In questo caso di tratta dell’offerta di un servizio a pagamento, con vantaggi per il cliente. La tariffa TimeFlex offre cambi di volo illimitati. In questo modo, l’utente potrà cambiare il proprio volo anche più di una volta, tutte le volte che vorrà, pagando, anche in questo caso, solo l’eventuale differenza di tariffa del nuovo volo. La tariffa prevede cambi di data illimitati e anche cambio di ora del volo gratuito nella stessa giornata.

Inoltre, il cliente che ha acquistato la tariffa TimeFlex avrà diritto a diversi benefit: carte di imbarco istantanee, banchi di accettazione esclusivi, imbarco prioritario, fast track al controllo di sicurezza e selezione gratuita del posto.

Per ulteriori informazioni: www.vueling.com/it/passeggeri/flex-and-care

