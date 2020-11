Muore Vincenzo a 11 anni per un raro tumore: peggiorato dopo il Covid

Il piccolo Vincenzo, un bambino di 11 anni, è morto a causa di un raro tumore. Le sue condizioni di salute sono peggiorate con il Covid.

Il piccolo Vincenzo, di 11 anni, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Originario di Semerano, in provincia di Taranto, era affetto da una forma molto rara di tumore, un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, che potrebbe essere stato causato dalle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico.

Il bambino era ricoverato presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Nel 2019 gli era stata diagnosticata la rara malattie e aveva iniziato le terapie a Bari, poi era stato trasferito a Roma a bordo del camper-taxi dell’associazione “Simba“, che si è battuta cercando di fare il massimo per Vincenzo. Una gara di solidarietà aveva permesso alla famiglia di raccogliere la cifra di 8 mila euro per la lunga degenza per affrontare il trattamento di immunoterapia e il trapianto di midollo. Le sue condizioni si sono aggravate da inizio novembre ed era finito persino in coma. il piccolo si è svegliato qualche giorno fa ma alla fine si è arreso alla malattia, spengendosi nel suo letto d’ospedale.

Bambino tarantino muore a 11 anni: le cause

Le condizioni del bambino tarantino erano peggiorate quando il piccolo aveva contratto anche il Covid-19 alla fine di ottobre. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Vincenzo abitava nel quartiere Tamburi di Taranto, noto per lo stabilimento siderurgico dell’Ilva.

La dottoressa Annamaria Moschetti, da sempre impegnato nella lotta ambientale a Taranto, ha commentato la vicenda: “Vincenzo viveva esposto alle sostanze ad azione cancerogena certa immesse nell’aria dall’impianto siderurgico. È morto di tumore oggi. È plausibile ed è probabile che l’esposizione alle sostanze cancerogene abbia determinato o concorso a determinare il cancro che ha ucciso il bambino. Altri bambini già in utero saranno esposti alle sostanze cancerogene immesse in ambiente dall’Ilva e questo li esporrà al rischio di ammalarsi e morire. Evidentemente non gliene importa niente a nessuno“.