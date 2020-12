Turismo post-pandemia: i viaggi saranno on the road e con poche persone. Le previsioni delle nuove tendenze.

Sono tempi difficili per i viaggi e anche se il vaccino contro il Covid-19 sta per arrivare, ci vorrà ancora del tempo prima di uscire dalla pandemia e poter tornare a spostarsi in sicurezza come era prima dell’emergenza sanitaria.

Mentre gli aeroporti sono desolati e i treni fermi, a causa del nuovo stop forzato ai viaggi obbligato da questa nuova ondata autunnale di contagi, il mondo del turismo e della cultura non si ferma ma si reinventa. Gli alberghi diventano luoghi per ospitare professionisti in smart working, i musei organizzano visite virtuali, i teatri spettacoli e concerti trasmessi online, anche le gite scolastiche con le visite ai monumenti accompagnate dalle guide si spostano sul web. Manifestazioni enogastronomiche e altri eventi vanno in diretta streaming. Insomma, tutto un mondo che non ci pensa proprio a fermarsi, tra creatività e capacità di adattamento.

Dopo, cosa succederà? Per l’epoca post-pandemia, che secondo i virologi non sarà prima del Natale 2021, probabilmente rimarranno i nuovi servizi ideati in questo periodo, ma soprattutto cambierà il nostro modo di viaggiare. Secondo gli esperti di nuove tendenze i nuovi viaggi saranno sopratutto on the road e con poche persone fidate, con il partner, la famiglia o con una ristretta cerchia di amici. Via libera dunque all’auto, al camper o al furgone. Piccoli gruppi visiteranno soprattutto bellezze naturali e spazi all’aperto, lontani dalla folla. La previsione è di Travel Trend Report 2021. Ecco che cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> I Borghi più belli d’Italia, la nuova guida con la realtà aumentata

Turismo post-pandemia: i viaggi saranno on the road

Secondo Travel Trend Report 2021 quando torneremo a viaggiare, una volta finita la pandemia di Covid-19, lo faremo in modo diverso, privilegiando gli spostamenti in auto o con un mezzo privato e con una compagnia ristretta a poche persone. È la tendenza per il prossimo anno, quando si spera che si possa tornare a viaggiare serenamente, influenzata ancora dalle quelle norme di prevenzione del contagio da virus respiratorio che per un po’ di tempo continueranno a influenzare i nostri comportamenti.

Le prossime tendenze in fatto di viaggi sono state rilevate con un sondaggio condotto su 8mila famiglie di 8 Paesi, Italia compresa, condotto da Vrbo, operatore di case vacanza con oltre 2 milioni di proprietà in tutto il mondo.

Il 56% degli intervistati ha detto che nei prossimi viaggi prenderà la macchina per raggiungere la propria destinazione, piuttosto che l’aereo. Inoltre, il gruppo di viaggio sarà formato dalle persone del proprio stretto nucleo familiare. Mentre nella ricerca della casa delle vacanze verrà data la precedenza a quelle con ampi spazi, giardini e piscine. Dunque spostamenti in auto, con poche persone e soggiorni in abitazioni private, uscendo poco, ma dotate di comfort e spazio.

La voglia di viaggi è davvero tanta, infatti circa l’88% degli intervistati ha detto che spenderà lo stesso budget o anche di più rispetto ai viaggi fatti prima della pandemia. I motivi sono diversi: il 48% vuole recuperare dopo mesi di sacrifici e fare il viaggio di una vita, il 44% vuole fare soggiorni più lunghi, mentre il 36% desidera soggiornare in alloggi più belli.

Per il 23% delle famiglie, viaggiare sarà come un ritorno alla normalità, dopo tanti mesi chiusi in casa, mentre per il 20% sarà una vera e propria medicina per il corpo e la mente.

Tra le mete di viaggio, il 67% vuole viaggiare verso destinazioni all’aperto, a contatto con la natura, piuttosto che in città. Il 62% visiterà un luogo dove non è mai stato prima, mentre il 61% pensa di provare con un’attività all’aria aperta, come escursioni, sci e pesca.

L’ottima notizia, comunque, è che ben il 90% delle famiglie intervistate già programmando il proprio viaggio per il 2021.

Leggi anche –> Alla scoperta dei borghi Bandiere Arancioni con la mappa digitale

Luoghi da visitare on the road in Italia

La tendenze di viaggio per il prossimo anno trovano un’offerta molto vasta in Italia. Il nostro Paese, infatti, offre non solo turismo di prossimità ai suoi abitanti, con tante belle località a due passi da casa, ma anche tante occasioni per i turisti stranieri, che sempre di più apprezzano le nostre località meno conosciute ma altrettanto belle come quelle più famose.

Oltre alle grandi città d’arte come Roma, Napoli, Firenze e Venezia, quelle che più hanno sofferto la mancanza del turismo interazionale e che si riprenderanno più lentamente, il nostro territorio ha un’offerta pazzesca di bellezze naturali e patrimonio artistico.

Come abbiamo visto, si sta affermando sempre di più il turismo dei borghi, molto amati anche dagli stranieri. Piccoli centri pieni di storia, arte, tradizioni, bellezze e che offrono un soggiorno tranquillo, all’insegna del turismo lento e rilassato.

L’Italia, poi, ha un’offerta altrettanto vasta di paesaggi, parchi e aree naturali di eccezionale spettacolarità. Dal mare alle montagne, passando per i laghi e le colline, si trovano luoghi di suggestiva bellezza, anche fuori dalle mete più battute dal turismo dei grandi numeri. Pensiamo alle zone più nascoste della Sardegna, a quelle meno frequentate degli Appennini e alle spiagge poco lontano dalle località balneari più famose. Viaggiando on the road, lasciandosi guidare dalla strada si possono fare grandi scoperte.

Così come in Italia non mancano di certo gli itinerari di viaggio on the road, da Nord a Sud, che abbiamo già segnalato. Insomma, dovete solo fare la vostra scelta e non rimarrete delusi.

Leggi anche –> Grand route Italia: il portale dei parchi e giardini più belli