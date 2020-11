Selvaggia Roma, pianto a dirotto per via del padre: “Non doveva accadere”

Al ‘Granfe Fratello Vip 2020’ Selvaggia Roma parla di suo padre e di ciò che è successo con lui. Maria Teresa Ruta raccoglie la sua confessione.

Arriva uno sfogo da Selvaggia Roma tipico di quella che viene comunemente chiamata come “tv verità”. La influencer romana prorompe infatti in un pianto irrefrenabile dopo essersi aperta con Maria Teresa Ruta. Che la 30enne il cui vero nome è Sabrina Haddaji ha preso come una sorta di mamma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

La ragazza, sin da quando ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale 5, ha dato modo a discussioni di diverso tenore di tenere banco nei salotti di chi segue le vicende del programma da casa, oltre che sui social network. Non sono mancate polemiche, discussioni e litigi con gli altri concorrenti del GF Vip 2020 a causa sua. Adesso però Selvaggia Roma, in un momento più intimo, cede alla emotività e si confessa alla più esperta Maria Teresa Ruta. Quest’ultima le dà qualche consiglio su cosa fare per evitare di finire in situazioni spiacevoli. “Si vede che sei emotiva, in questo modo non fai altro che esporti agli attacchi degli altri”.

Selvaggia Roma, l’assenza della figura paterna un peso enorme

E Selvaggia si confida, ammettendo di avere sentito molto l’assenza del padre. “Non è giusto che io abbia dovuto rinunciare alla sua figura crescendo senza un papà”. Parole esclamate in lacrime. Lei continua. “L’ho anche perdonato, ma è questa situazione a rendermi un pò aggressiva in certe circostanze”. Ad un certo punto deve arrivare il momento di reagire in maniera definitiva e di lasciarsi tutto alle spalle, come consiglia Maria Teresa. Ma a Selvaggia farebbe piacere sentire delle parole di incoraggiamento e dei complimenti da parte di un genitore ritrovato solamente troppo tardi. “Lui non dice mai di essere fiero di me”. A questo punto la Ruta la conforta, parlando di come sia difficile per un uomo mostrare i propri sentimenti. “Loro sono orgogliosi”, e le comunica che in fondo suo padre le vuole bene.

