Scontro violento tra auto e scooter: morto Francesco Rapuano

A causa di uno scontro violento tra un’auto e uno scooter un uomo ha perso la vita. Vediamo la dinamica dell’incidente.

Lo scontro mortale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Napoli. Francesco Rapuano si trovata a brodo di uno scooter in via Nazionale delle Puglie. Questa è una lunga arteria che collega Poggioreale con la zona orientale della città.

E’ proprio lì che Rapuano ha impattato violentemente contro una macchina. Non si è ancora a conoscenza della dinamica che ha portato alla scontro dato che le cause sono ancora in corso di accertamento. Vediamo i fatti noti per il momento.

Scontro violento: vediamo chi era la vittima, Francesco Rapuano

L’uomo aveva 36 anni ed era originario del Vasto. Rapuano era sposato e aveva anche una figlia. I commenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia continuano ad arrivare anche in queste ore. Dalle ricostruzione dell’incidente, lo scontro è stato particolarmente violento. Nonostante il tempestivo intervento sul posto del 118, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sempre in base alle indagini della Polizia Municipale, la dinamica sarebbe ancora da chiarire. La cosa certa è che l’uomo si è scontrato con una Fiat Panda che veniva in senso opposto di marcia. Ciò che è ancora da chiarire è se Rapuano abbia sbandato per evitare una buca o per qualche altro motivo. L’impatto è stato inevitabile, facendolo morire sul colpo. La salma si trova al Policlino per l’autopsia. Le indagini continuano e sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona.

Anche i parenti e i conoscenti dell’uomo si appellano alla comunità perché venga fatta luce sulla vicenda. Questa la richiesta di un conoscente: “La causa non è ancora certa, qualcuno dice sia stato investito, se qualcuno ha notizie certe ne sarei grato. Ciao amico, riposa in pace”. Sfortunatamente, anche il maltempo ha giocato a sfavore delle indagini dato che le operazioni sono state interrotte.