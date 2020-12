Romina Power ha commosso il web con un post molto toccante sulla figlia scomparsa Ylenia. Scopriamo la vicenda.

Come tutti noi ben ricordiamo Ylenia Carrisi era la figlia di Al Bano e Romina Power. Negli anni il suo nome è diventato sfortunatamente noto a molti a causa della sua scomparsa. Prima di quel momento la ragazza era anche apparsa in alcuni programmi televisivi come La ruota della fortuna e aveva recitato nel film Champagne in paradiso.

Ylenia Carrisi è la prima di tre fratelli: Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolada. La sua scomparsa accadde in circostante misteriose. In quel periodo aveva deciso di partire zaino in spalla iniziando dal Sudamerica.

Romina Power, il ricordo della figlia Ylenia la accompagna sempre

Secondo le ricostruzioni, Ylenia ha parlato l’ultima volta con la famiglia il 1° gennaio 1994 (dato il fuso orario era ancora il 31 dicembre). Le ipotesi riguardo alla sua morte sono le più diverse e ancora oggi non si ha una risposta definitiva. Nel 2013 Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi. Questo gesto non ha incontrato la solidarietà della Power che si era detta “profondamente amareggiata“. La morte presunta in data 31 dicembre 1993 è stata dichiarata il 1° dicembre 2014 da tribunale di Brindisi.

A 27 anni dalla sua scomparsa, Romina Power ha deciso di celebrare la memoria della figlia pubblicando ogni giorno una foto della sua amata Ylenia. Nel mese del suo compleanno, terrà viva la sua memoria ancora una volta. 30 fotografie che la ritraggono in diversi momenti della sua vita. In quella di oggi, 30 novembre, la Power scrive una sorta di augurio: “We will all smile again together one day“. A queste parole il Web si è commosso, dopo che era già stato toccato profondamente dal post della giornata di ieri in cui la madre le dichiarava tutto il suo amore. Il 29 novembre Ylenia avrebbe compiuto 50 anni. L’amore tra le due non avrà mai fine.