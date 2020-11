Palo Brosio tradito? Il giornalista smentisce con un bacio appassionato

Fuochi d’artificio nelle ultime ore a Live – Non è la D’Urso. Sembrerebbe proprio che Paolo Brosio si sia lanciato in un piccantissimo bacio.

Le ultime ore a Live – Non è la D’Urso sono state decisamente movimentate. Uno dei protagonisti indiscussi è senza dubbio stato Paolo Brosio, comparso nel salotto di Barbarella insieme alla fidanzata Maria Laura De Vitis. In collegamento con loro è apparso però pure il terzo incomodo, Diego, l’uomo con il quale si vocifera Maria Laura abbia scambiato un bacio. Scopriamo insieme cosa è successo durante il confronto.

Brosio, la De Vitis e Diego di sono dunque confrontati. La coppia era presente in studio, mentre l’imprenditore di Milano è apparso tramite collegamento. “Finalmente lo rivedo, mi è mancato così tanto..” ha ironizzato Maria Laura riferendosi al presunto amante. La ragazza sembrerebbe infatti negare con fermezza l’esistenza del bacio, confermando il suo amore e la sua fedeltà nei confronti del giornalista. “Così gli rido anche in faccia per tutto quello che ha detto” ha continuato la De Vitis.

Dal canto suo, anche Brosio sembrerebbe riporre cieca fiducia nei confronti della fidanzata. “Per me non c’è nessun problema a fare questo confronto, intanto io mi fido di Maria Laura. E mi sembra tanto strano che sotto casa sua ci fosse un paparazzo. Mi sembra una cosa finta, falsa, costruita.” ha affermato il giornalista nel salotto di Barbara D’Urso, acconsentendo dunque anche ad avviare il collegamento con Diego.

“Ci siamo baciati e mi sembra strano non te ne ricordi.” ha dichiarato Diego in diretta, rivolgendosi a Maria Laura. “Mi sembra difficile dimenticarsi di un bacio. Sto scoprendo una dote di te che non conoscevo, che è la recitazione. Sei una bravissima attrice”. Il giornalista si è dunque immediatamente lanciato in difesa della fidanzata. “Ma quale bacio?!” ha replicato, per poi dare il via ad un clamoroso e piccantissimo bacio con la ragazza seduta al suo fianco.

Durante la puntata di Domenica 29 Novembre di Live – Non è la D’Urso, Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis sono stati i protagonisti assoluti. I due, per soffocare le voci infondate di un tradimento da parte di lei, si sono scambiati un piccantissimo bacio di fronte agli occhi del presunto amante, Diego. La coppia sembrerebbe dimostrare un solido legame di fiducia reciproca, una carta decisamente vincente all’interno di una relazione duratura. “Mi sembra che stiamo parlando della quintessenza del nulla, perché il bacio non c’è stato.” ha affermato Brosio sicuro, riferendosi alle voci che hanno parlato di un bacio tra Diego e Maria Laura.