Mike Tyson e la cannabis: “Ho fumato prima di combattere”

Mike Tyson ha ammesso di aver fumato cannabis prima della sua sfida contro Roy Jones e ha rivelato: “Non posso smettere”.

La leggenda dei pesi massimi, Mike Tyson, a 54 anni suonati, è tornato sul ring contro Roy Jones, di appena 3 anni più giovane. La sfida di sabato notte si è conclusa con un pareggio in quello che si è rivelato essere un bizzarro incontro di otto round. Entrambi gli uomini – che avevano un’età complessiva di 105 anni – sono stati testati in anticipo dalla Voluntary Anti-Doping Association.

Nel test antidoping – poiché si trattava peraltro di una sfida esibizionistica e non vi erano titoli in palio – non è stata inclusa la cannabis. Così Iron Mike ne ha approfittato per combinarne un’altra delle sue. In pratica, ne ha approfittato appieno per una fumata pre-combattimento. Il pugile non ha mai nascosto questa sua dipendenza.

Prima dell’ultimo incontro Mike Tyson si fa una canna

Il super campione dei pesi massimi in un’intervista ha spiegato di non riuscire proprio a farne a meno: “Ascolta, non riesco a smettere di fumare. Ho fumato durante i combattimenti. Devo solo fumare. Mi dispiace. Sono un fumatore. Fumo tutti i giorni. Non ho mai smesso di fumare”. Peraltro, forse non tutti lo ricordano, ma Iron Mike è anche un imprenditore nel campo della cannabis, che è legale in molti stati Usa.

Chi invece si aspettava di vederlo stravincere sabato notte è rimasto purtroppo deluso. Infatti, l’incontro si è concluso in parità. Mike Tyson, che ha 54 anni e sembra essere comunque in forma, è stato tra anni Ottanta e Novanta il più forte di tutti. Si è ripromesso e ha promesso ai suoi fan che la sfida di sabato non sarà un’eccezione, ma che probabilmente potremmo vederlo presto tornare a combattere.