Mara Venier, paura improvvisa al rientro a casa: “Che spavento” – VIDEO

Per Mara Venier c’è un ritorno a casa sua diverso dal solito, dopo la puntata di ‘Domenica In’ del 29 novembre. Lei ci mostra cosa è accaduto.

Ancora una volta Mara Venier torna a casa dopo la consueta puntata della settimana di ‘Domenica In’. Ed ancora una volta ‘Zia Mara’ veste in realtà i panni della nonna felice. Perché ad accoglierla al rientro sull’uscio c’è l’amato nipotino Claudio, detto Iaio.

Leggi anche –> L’urlo furibondo della conduttrice: “Bastaaa”

Il piccolo, assieme a Nicola Carraro, marito della 70enne conduttrice televisiva originaria di Venezia, si appostano dietro ad un angolo e spuntano fuori una volta che la Venier è entrata dentro. Ed è subito festa, dopo una giornata altrettanto bella. Tanti sono i fans di Mara che si complimentano con lei non solo per il tenero quadretto di famiglia, ma anche per l’appuntamento con ‘Domenica In’ che, come al solito si è rivelato essere di altissima qualità. Merito anche del parterre di ospiti che si sono succediti negli studi romani dello storico programma domenicale di Rai 1.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Mara a casa dopo “Domenica In” | sorpresa dietro alla porta | VIDEO

Mara Venier, la sorpresa piace a tutti i suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Ed a monopolizzare l’attenzione del pubblico di ‘Domenica In’ ci ha pensato Renato Zero. “Renato mio”, come sottolinea più volte la Venier. L’intervista fatta a quello che è un amico sincero prima ancora che un artista è tra gli interventi più belli visti in questa epoca recente di Mara alla conduzione dello show della Rai. Renato Zero del resto sa bene come farsi amare e da decenni è benvoluto da tutti. Anche dalle nuove generazioni. La Venier ha pubblicato alcuni scatti e video dell’intervento del cantautore romano nella puntata del 29 novembre 2020, riscontrando tantissime interazioni positive dagli ammiratori.

Leggi anche –> Daniela Rosati a Domenica Live: “Io presa a calci mentre ero incinta”