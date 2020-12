Lory Del Santo e la frase shock sullo stupro Genovese

Lory Del Santo, ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha parlato dello stupro di una giovane da parte di Alberto Genovese.

Lory Del Santo è stata ospite da Barbara D’Urso nel suo salotto di Pomeriggio 5, l’appuntamento pomeridiano degli italiani su Canale 5.

Leggi anche–> Lory del Santo sul suo violentatore: “Vorrei che avesse pagato”

Parlando dello stupro da parte di Alberto Genovese di una giovane donna, di cui si è approfittato ad un festino, ha pronunciato una frase shock.

La frase shock di Lory Del Santo

Alberto Genovese ha brutalmente violentato per ore e ore una giovane donna di appena 18 anni, conosciuta in un festino in cui giravano droghe di ogni tipo. La vittima al momento ha lasciato Milano per la sua incolumità mentre salotti e programmi tv continuano a parlarne da giorni, come Federica Panicucci.

Leggi anche–> Alberto Genovese | parla la 18enne | ‘Ricordo solo la paura’

Dato che la ragazza ha detto di aver assunto sostanze stupefacenti, fornitale gratuitamente al festino a cui ha partecipato, era pesantemente sedata e Genovese l’ha stuprata approfittando della sua condizione. Lory Del Santo ha commentato la vicenda da Barbara D’Urso, dicendo che la ragazza non avrebbe dovuto assumere droga, datale gratuitamente.

Leggi anche–> Alberto Genovese, i vip prendono le distanze: “A casa sua per caso”

“Quando uno dice che si è svegliato e non si ricorda nulla io la trovo una cosa gravissima. Non bisogna prendere droga offerta gratuitamente. Quando la droga viene offerta gratuitamente una ragazza se è in se stessa deve capire che gratis non ti dà niente nessuno quindi ci può essere sempre un doppio fine. Questo deve far rizzare le antenne: perché mi danno la droga gratis? E perché non la offrono a tutti, ma soprattutto alle ragazze giovani. Bisogna essere molto attenti” queste le parole shock di Lory Del Santo, che suonando quasi come un assurdo rimprovero alla vittima, più che una condanna del suo stupratore.

Emergono ancora più assurde le affermazione della Del Santo, in quanto la showgirl ha dichiarato di aver subito lei stessa violenza sessuale, raccontandolo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre e stupendo tutto il pubblico.