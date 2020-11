By

Le sorti dell’Isola dei Famosi, il celebre reality show, sono incerte. Si rischia la cancellazione e la programmazione è nel caos più totale.

Le sorti di uno reality più amati e visti del palinsesto Mediaset, “L’Isola dei Famosi” sono incerte e lo show rischia la cancellazione.

Leggi anche–> Isola dei Famosi 2021: la nuova location del reality

Sulla programmazione è il caos totale e si attendonon ulteriori sviluppi per fare chiarezza, soprattutto dopo un comunicato mediaset.

Caos sulla programmazione dell’Isola dei Famosi

Prima del vociferare sulla possibile cancellazione del programma, si parlava già di nomi possibili di vip che avrebbero partecipato all’edizione 2020 del reality show. Non è ben chiaro quale siano le sorti del noto reality di Canale 5 e indiscrezioni parlano addirittura di cancellazione o di sostituzione dello show con un altro.

Leggi anche–> Isola dei Famosi 2021: ultime anticipazioni sul cast e sull’inizio del reality

Davidemaggio.it ha lanciato un’indiscrezione sulla possibile chiusura di uno dei reality show di punta di Canale 5. Il famoso blogger Davide Maggio ha infatti spiegato che a causa delle normative anti-covid, il reality non potrebbe essere svolto in tutta sicurezza, per i concorrenti e tutti gli operatori del programma che vi lavorano. Quindi il reality rischia la cancellazione.

Leggi anche–> L’Isola dei Famosi a gennaio 2021: non ci sarà Alessia Marcuzzi

Un ulteriore indiscrezione si è aggiunta, secondo la quale la Mediaset starebbe pensando ad una sostituizione del reality con un altro. Tuttavia un comunicato ufficiale dell’azienda Mediaset ha annunciato che in realtà il noto reality dei naufraghi sarebbe in realtà in programma e alla conduzione ci dovrebbe essere Ilary Blasi, ferma agli Eurogames.

La bellissima moglie di Francesco Totti sostituirà la storica conduttrice Alessia Marcuzzi, nella nuova stagione del noto reality, che si farà o meno è ancora da stabilire. Si attendono risposte dai vertici Mediaset.