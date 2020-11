Regalare un animale o un kit alimentare per un bambino che soffre. L’idea natalizia solidale.

In questo Natale 2020 alle porte così particolare e unico nel suo genere ci si chiede qual è il regalo giusto da fare ad amici e parenti? Per via della pandemia da coronavirus in qualche modo ci siamo un po’ accorti di quanto le cose materiali siano relativamente importanti. Quindi un’idea regalo molto particolare potrebbe essere quella di aiutare la natura l’ambiente e gli animali con il WWF oppure associazioni umanitarie come l’Unicef.

Le idee regalo di Natale solidali

Come fare un regalo di Natale che ci faccia un po’ viaggiare e che soprattutto aiuti il Pianeta e altri esseri umani in difficoltà? Nel primo caso adottando una specie in via di estinzione con il WWF. Questa associazione da sempre impegnata per difendere i diritti e la possibilità di vivere degli animali ha deciso di permettere alle persone di regalare o adottare una specie in via d’estinzione.

Come adottare un animale in via d’estinzione come regalo di Natale

Andando sul sito in questo speciale di Natale potrete infatti scegliere se adottare un koala, un orso polare, un pinguino, una tigre, un lupo, un panda, un orso bruno, una tartaruga, una balena, uno squalo, una lontra, un delfino, un leopardo delle nevi, un elefante, un orango, un gorilla, una giraffa, un leone, un tucano, una pantera un ghepardo, un pappagallo… Un’ampia scelta! potrete scegliere magari di adottare o regalare l’adozione di un anno degli animali preferiti della persona che riceverà questo pensiero. Cliccando poi sull’animale che volete adottare potrete scegliere tra un kit peluche che viene donato con una spesa di €50 insieme al certificato di adozione e ovviamente alla spiegazione di questo animale. Oppure si può fare un kit digitale o un kit semplice con donazione minima di €30. All’interno si troverà anche in questo caso il certificato di adozione e la spiegazione dell’animale che si è andata ad adottare.

Idee regalo: gli aiuti umanitari all’Unicef

Si tratta di un idea molto carina e innovativa che potrebbe essere un regalo molto interessante da fare. Proprio per trovare un’idea regalo di Natale unica nel suo genere si può anche pensare di donare un kit alimentare tramite l’Unicef. In questo caso infatti si possono scegliere diversi kit sul sito dell’associazione umanitaria che vanno proprio ad aiutare chi ne ha più bisogno.