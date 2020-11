GF VIP, Gregoraci gela Pierpaolo: “Con te nemmeno per un quarto d’ora”

Grande Fratello VIP, tensione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Con te nemmeno per un quarto d’ora”.

Dopo l’ennesimo malinteso tra i coinquilini della casa del Grande Fratello VIP 2020, i compagni della stanza arancione sembrano essere di nuovo in grave crisi. La crisi ha colpito anche e sopratutto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che si sono confrontati in sauna. Lì la showgirl ha iniziato ad attaccarlo: “Sei proprio un paraculo, perché io poi ci sto male. Sta nella tua sensibilità dire magari, sto qua, abbiamo condiviso una cosa, magari se tra cinque giorni me ne vado, ballaci, ma non ci ballare quattordici ore appiccicato, ci balli sei minuti” (si riferisce al rapporto di Pierpaolo con Giulia ndr). Pretelli si giustifica dicendo che se lui ed Elisabetta fossero stati insieme, sarebbe stato diverso e avrebbe evitato, ma Elisabetta continua: “Guarda a me un ragazzo che mi dice una cosa, dopo due minuti me ne dice un’altra, guarda non mi piace”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elisabetta Gregoraci è una furia, scoppia la gelosia al GfVip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip News Italia (@gossipnewsitalia.it)

Elisabetta Gregoraci schifa Pierpaolo Pretelli, il rapporto è distrutto

La Gregoraci ha confessato di voler abbandonare il programma per poter stare con il figlio. A Pierpaolo dice: “Non mi hai neanche detto ‘Elisabetta mi dispiace’. […] Mi eviti, sarà una tua protezione, devo venire sempre io, sei tu che sei concentrato su altre cose”. Lui tenta di recuperare: “Anche se anche il rapporto è cambiato in questi ultimi periodi, se tu vai via è per me come perdere una colonna portante di una casa”. Lei ribatte: “Sono felice che tu dica queste parole adesso, ma non mi sembrava così”, sottolineando anche una grande delusione per i comportamenti avuti da altri coinquilini della casa.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Pierpaolo continua a stuzzicare Elisabetta, abbracciandola divertito, ma lei gli dice molto chiaramente: “Te lo giuro, io manco un quarto d’ora potrei fidanzarmi con te, te lo giuro”. E continua: “Sei introverso, sei cupo, sei gufo, per una cosa ti dura venti giorni, perché poi chiariamo, t’incazzi e torniamo dove eravamo prima, cioè è inconcepibile un rapporto così”. Pierpaolo allora le chiede come vuole chiamare il loro rapporto, e lei risponde: “No, non lo chiamo più, non siamo speciali, fra un po’ manco più amici”. Alla fine della discussione i due sembrano aver risolto i dubbi più ingombranti, ma la Gregoraci continua a dirsi molto infastidita dai comportamenti di Pierpaolo.