GF Vip 2020, anticipazioni del 30 novembre 2020: è il giorno di Malgioglio

Entra nella casa del GF Vip 2020 Cristiano Malgioglio. Ma oltre a questo illustre ingresso c’è dell’altro nella puntata di oggi del reality.

Al Gf Vip 2020 è arrivato il tanto atteso giorno dell’ingresso di Cristiano Malgioglio. Il cantautore siciliano entrerà nella casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 30 novembre 2020, con l’obiettivo conclamato di restarvi fino alla finalissima del reality, in calendario per il prossimo 15 febbraio.

La partecipazione di Malgioglio come concorrente dello show di Canale 5 era nota da tempo. Ora è finalmente giunto il momento di rivederlo al GF Vip 2020, dopo alcune sue sortite in passato, dove già aveva vestito i panni del partecipante. Ma non sarà solamente il 75enne di Ramacca a rappresentare un motivo di dibattito. Infatti in serata ci sarà una eliminazione tra i diversi concorrenti finiti in nomination. A giocarsi la permanenza nella casa ci sono i vari Andrea Zelletta, Enock Barwuahm Francesco Oppini, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma. E sembra che a rischiare di più siano quest’ultima ed Enock.

