Genoa Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Parma è il posticipo che chiude la nona giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ha già il sapore di una sfida per la salvezza quella che vede di fronte oggi alle 20.45 le formazioni di Genoa e Parma, divise in classifica da appena un punto. I grifoni hanno rimediato ultimamente ben tre sconfitte consecutive e nelle ultime sette giornate appena due punti. Ma il Parma non ha fatto molto meglio.

Leggi anche —> Maradona, mistero sulla sua morte: qualcosa non torna

La squadra allenata quest’anno da Fabio Liverani è la brutta copia di quella dello scorso anno, infatti. Appena sei sono i punti che ha rimediato in campionato nelle prime otto giornate. Per entrambe le squadre, dunque, il loro risultato che conta stasera sono i tre punti per rilanciare la propria classifica.

Leggi anche —> Maradona evasore fiscale, non è vero nulla: ecco la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Genoa – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa del Genoa e gli ospiti gialloblu del Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

46 sono complessivamente finora i precedenti in Serie A TIM: meglio ha fatto il Parma con 18 vittorie contro le 14 del Genoa. In casa dei liguri, il bilancio è di 11 partite vinte dal Genoa e 9 dal Parma con tre pareggi. Se infine si guarda agli ultimi precedenti, il Parma ha fatto quattro su quattro, vincendo sia in Liguria (3-1 nel 2018/2019 e 4-1 nel 2019/2020) che in Emilia Romagna (1-0 nel 2018/2019 e 5-1 nel 2019/2020).

Genoa e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Maran e Liverani stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Inglese.