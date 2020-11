Fiordaliso a Storie Italiane: “Mamma abbandonata e morta per il virus”

Ospite del programma di Eleonora Daniele ‘Storie Italiane’, Fiordaliso descrive i tristi, ultimi giorni di vita di sua madre in ospedale.

A ‘Storie Italiane‘ si è parlato dell’emergenza sanitaria in atto in Italia a causa della pandemia. Una condizione che permane purtroppo sin dallo scorso mese di febbraio, con la circolazione del virus che non si è mai fermata. E che al massimo ha fatto registrare dei rallentamenti, salvo poi ripresentarsi con delle virulente recrudescenze.

Leggi anche –> Selvaggia Roma, pianto a dirotto per via del padre: “Non doveva accadere”

Ospite della trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele era la cantante Fiordaliso. Quest’ultima ha dovuto dire addio alla anziana madre, rimasta vittima proprio del virus negli scorsi mesi. Una delle cose che più tormenta la 64enne artista originaria di Piacenza sta nel fatto che la sua mamma avrebbe potuto sentirsi abbandonata, nel corso della sua solitaria degenza in ospedale. A causa delle norme anti contagio infatti non era possibile potere stare accanto ai propri cari. Con il risultato che in tanti sono morti nella solitudine del loro letto di ricovero. Proprio Fiordaliso si domanda come non sia possibile creare una stanza per fare visita ai malati terminali. Sua mamma infatti era affetta da una brutta malattia. Ed il virus ha potuto darle il colpo di grazie finale, complice un sistema immunitario già provato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Caterina Balivo: “Il motivo per cui sorridere di lunedì” – FOTO

Fiordaliso, anche Alba Parietti d’accordo con lei

Anche lei e suo padre poi avevano contratto il virus, riuscendo però a diventare di nuovo negativi. La situazione spiegata dalla cantante ha visto del tutto affine al suo pensiero anche Alba Parietti, a sua volta in collegamento da casa come Fiordaliso. “Fosse per me, non farei morire neppure un animale da solo”, ha affermato la nota opinionista televisiva. A quel punto Fiordaliso è parsa fraintendere sottolineando come lei stesse parlando di persone e non di animali. La Parietti però non ha affatto polemizzato, specificando il senso delle sue parole e ribadendo di essere in tutto d’accordo con il pensiero della cantante.

Leggi anche –> Fiordaliso scoppia in lacrime in diretta tv per la morte della mamma