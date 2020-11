Fidanzato Cristiano Malgioglio, chi è l’uomo di cui è innamorato

Dopo aver chiuso la storia con Michael, Cristiano Malgioglio ha trovato un fidanzato turco 38enne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato? Qual è la sua vita privata? Sebbene la sua omosessualità sia sempre stata data per scontata, il celebre cantautore, paroliere e personaggio televisivo non ha mai dichiarato di essere gay. Quando nel 2015 il settimanale Chi gli fece notare “lei non ha mai fatto coming out”, Malgioglio rispose: “Ma la gente mica ha il cotone sugli occhi, eddai”. E confessò che da giovane voleva sposare Marlon Brando e veniva “guardato male” non tanto per il suo orientamento quanto per essere “una creatura particolare”. E oggi?

Per chi batte il cuore di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio non ama parlare troppo della sua vita privata, ma nel 2017 ammise di avere un fidanzato. “Io ho una storia da 10 anni a Dublino – confessò a Verissimo – la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael”. Pare che l’amato avesse 35 anni, meno della metà del cantante, e che i due si fossero conosciuti nel 2005 in Germania all’interno di un supermercato. Ma in un’intervista a Chi dello scorso maggio l’artista ha dichiarato finita quella storia.

Il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio sarebbe un 38enne turco, “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”. Tra loro sarebbe scattato il classico “colpo di fulmine“. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim – ha raccontato il Nostro –. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”.

“Non sapeva nulla di me – ha rivelato Malgioglio -. Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”. L’amore a distanza non è un problema, almeno per ora. “A separarci sono quasi duemila chilometri ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi”. Se son rose…

