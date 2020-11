Elisabetta Gregoraci piccante sulle misure di Pierpaolo: “Batte tutti”

Elisabetta Gregoraci, nonostante non voglia cedere alle advances di Pierpaolo Pretelli, ieri sera si è lasciata andare a battute piccanti sul suo conto.

I tre mesi passati nella Casa del “Grande Fratello Vip” iniziano a farsi sentire anche per una veterana della televisione come Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, ieri sera si è lasciata andare a dei commenti piccanti nei confronti del suo “amico speciale” Pierpaolo Pretelli.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci è una furia, scoppia la gelosia al GfVip

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: litigio nella notte

Due dei protagonisti assoluti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che sono una delle “coppie” più chiacchierate da quando è iniziato il reality. La loro pseudo love story, non sbocciata del tutto, fa molto discutere dentro e fuori calla Casa più spiata d’Italia. Nella serata di ieri, i coinquilini sono rimasti svegli fino a tarda sera a chiacchierare e i discorsi si sono fatti piuttosto piccanti. Tutto è iniziato quando Andrea Zelletta si è mostrato in biancheria intima davanti ai concorrenti, sostenendo di avere un “trucco“. La showgirl calabrese, però, l’ha zittito prontamente dicendo che non è “niente di che” ed ha continuato maliziosa, aggiungendo che “Pierpaolo batte tutti“.

LEGGI ANCHE -> GF VIP, Gregoraci gela Pierpaolo: “Con te nemmeno per un quarto d’ora”

Elisabetta Gregoraci, la battuta inaspettata su Pierpaolo

La battuta di Elisabetta Gregoraci ha lasciato di stucco gli altri concorrenti e sia Dayane Mello che Adua Del Vesco, quasi addormentate, si sono destate all’esclamazione della conduttrice. Andrea Zelletta, dal suo canto, non c’è rimasto male per la battuta ed ha replicato con un sorriso beffardo: “Cara Elisabetta dipende dal prolungamento capisci? Io ho il trucco…Ho le p**e grosse, Pierpaolo invece c’ha un bel pacco“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“Ma qua dentro non si capisce niente“, ha risposto Elisabetta Gregoraci, cercando di porre fine alla discussione. Dayane Mello, dopo aver ascoltato il botta e risposta tra la Gregoraci e Zelletta, si è alzata dal letto per constatare meglio le condizioni dell’ex Velino di “Striscia la Notizia” ma l’amica Adua Del Vesco l’ha rimessa in riga: “Dayane, non ti svegliare tutta d’un tratto…“, facendo scoppiare a ridere tutti i presenti nella stanza arancione.