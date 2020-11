Elisa Isoardi, l’annuncio: scoppia l’amore con Raimondo Todaro

Un indizio davvero interessante sul suo rapporto con Raimondo Todaro: l’annuncio di Elisa Isoardi sul suo profilo Instagram

Un nuovo amore. Elisa Isoardi è sempre più presa dalla sua conoscenza con il ballerino professionista, Raimondo Todaro, con i due che sono stati protagonisti come coppia a Ballando con le stelle. E così sul suo profilo Instagram la conduttrice italiana ha pubblicato uno scatto in primo piano sorridente con il mare alle sue spalle: “Cercavo il sole e l’ho trovato, bastava aprire il cuore. Era là…faceva parte dell’anima. #vita #sole #mare #credo #bastacrederci”.

Leggi anche –> Elisa Isoardi-Raimondo Todaro, la coppia di Ballando esce allo scoperto

Leggi anche –> La rivelazione su Raimondo: “Mi sto innamorando”

Elisa Isoardi, le rivelazioni sul suo passato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La stessa Isoardi è stata ospite di Serena Bortone durante il programma Oggi è un altro giorno, in cui ha parlato anche della sua vecchia relazione con Matteo Salvini: “Quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque è andata bene così. Gli errori sono stati da parte di entrambi, come in tutte le storie, ma la penso con serenità adesso”. Infine, è arrivato anche un suo pensiero su Ballando con le stelle e della sua frase finale che non è stata capito fino in fondo: “Volevamo dire che avevamo preparato tutti i balli, non era polemica. Era una chiosa, perché si devono chiudere anche le cose”. I due potrebbero così uscire allo scoperto nei prossimi giorni svelando così l’inizio ufficiale della loro storia d’amore.