Dayane Mello, pronta ad abbandonare il GF Vip: l’amara decisione

Dayane Mello sembra essere pronta ad abbandonare per sempre il GF Vip. La modella sembra aver preso la sua decisione definitiva.

Lunedì scorso il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, ha preannunciato ai concorrenti che l’edizione non terminerà più a dicembre come previsto inizialmente, ma a febbraio e ha lasciato loro la decisione più difficile: restare nella Casa altri due mesi e mezzo o abbandonare il reality.

Sono diversi gli inquilini della Casa più spiata d’Italia ad avere delle remore sul restare per altri due mesi e mezzo al reality. Tra loro anche la modella Dayane Mello non sembra intenzionata a continuare l’esperienza al “Grande Fratello Vip“. In queste ore la brasiliana ha parlato singolarmente con i suoi coinquilini ed ha annunciato loro la sua decisione definitiva: lasciare il reality di Alfonso Signorini per stare vicina alla sua bambina. “Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Non andrò avanti. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse“, ha annunciato la modella.

Dayne Mello pronta ad abbandonare la gara

I concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno preso molto male la decisione di Dayane e hanno cercato di farle cambiare idea in tutti i modi, ma la modella non ha fatto alcun passo indietro e sembra essere piuttosto convinta della sua scelta. Inoltre, dal video che sua figlia le ha mandato lunedì scorso, ritiene che sia molto triste e non vuole vederla così: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia…Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice ‘mamma ho saputo che devi rimanere…’ Era triste“.

La modella brasiliana sembra proprio aver preso una decisione irreversibile, quella di abbandonare il “Grande Fratello Vip“. Che gli autori cercheranno di farle cambiare idea in qualche modo? Dayane ha anche confessato di non poter più restare in quanto si è già persa molte cose di sua figlia: “Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini, e io non ero lì“.