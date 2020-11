Dario Ferrari, chi è: tutto sul grande imprenditore dei cosmetici

Dario Ferrari è il presidente e Ad di Intercos, azienda che produce cosmetici conto terzi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il faccia a faccia della serata di oggi a Quarta Repubblica su Rete 4 sarà tra il conduttore Nicola Porro e Dino Ferrari, presidente e amministratore delegato di Intercos, azienda che produce cosmetici conto terzi. Conosciamo più da vicino l’imprenditore.

Leggi anche –> Guenda Goria fidanzata? Chi è il suo ex, l’imprenditore Stefano Rotondo

Leggi anche –> Hormoz Vasfi, chi è l’imprenditore iraniano: età, carriera, vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Dario Ferrari

Da quasi mezzo secolo al timone di Intercos, Dario Ferrari, 77 anni, milanese, è senz’altro uno dei massimi esperti al mondo di make up. “Il nostro lavoro è anticipare le mode – ha dichiarato il manager tempo fa in un’intervista -. Per capire il mercato bisogna saper sognare ed essere talvolta dei visionari, intuire per primi le tendenze, saper anche copiare ciò che c’è in giro, ma aggiungendo qualcosa di nuovo e di unico. Innovazione e marketing sono le due parole chiave”.

“L’innovazione tecnologica – ha aggiunto Ferrari – è da sempre il nostro vanto: investiamo il 10% del fatturato in Ricerca & sviluppo, una cifra davvero considerevole. Ma la tecnologia, da sola, non basta: serve il sogno, l’intuizione, la capacità di saper predire il futuro, i gusti, i colori, tutto ciò che farà moda. Sono soft skill delicatissime e preziose, specie in tempi in cui i cambiamenti di tendenze sono molto rapidi”.

Una filosofia, quella del cambiamento, che riguarda anche i dipendenti: “Chi lavora con me sa che ogni giorno deve affrontare sfide diverse: in laboratorio si fa vera ricerca per creare nuovi prodotti in base alle esigenze del mercato, e così anche nel marketing e nel packaging del prodotto. Il mio sogno sarebbe quello di avere solo ventenni in azienda: portano energia nuova, un approccio diverso. Si tratta evidentemente di un calembour: sono felice di aver accompagnato alla pensione molti dipendenti, ma anche di constatare che restiamo un’azienda dall’età media piuttosto bassa”.

Leggi anche –> Morto Renato Cattai | Il noto imprenditore ucciso da un malore improvviso

Leggi anche –> Marito Tiziano Ferro, chi è Victor Allen: età, vita privata, foto, carriera dell’imprenditore

EDS