Caterina Balivo: “Il motivo per cui sorridere di lunedì” – FOTO

Da Caterina Balivo arriva una ‘dritta’ su come fare per iniziare nel migliore dei modi possibile la settimana. “Fate come me”.

La settimana di Caterina Balivo comincia all’insegna del buonumore. Sono sufficienti due componenti, alla conduttrice televisiva campana, per fare si che ci si dimentichi che oggi è lunedì. E che il prossimo weekend è ancora lontano. Lei scrive sul suo sempre molto seguito profilo personale Instagram che un sorriso ed un bel mattino col sole splendente nel cuore dell’autunno possono dare felicità. Anche in situazioni di difficoltà e quando abbiamo delle preoccupazioni, mostrare un atteggiamento positivo può contribuire a spianare il nostro percorso ed a fare si che ogni cruccio da affrontare venga superato con maggiore facilità.

Caterina Balivo, sorrisi e felicità le sue parole d’ordine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Dallo scorso mese di giugno la 40enne proveniente da Aversa, in provincia di Caserta, sta vivendo un prolungato periodo di riposo. Infatti proprio allora lei aveva annunciato la separazione da ‘Vieni da Me’, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto con molti alti e praticamente nessun basso. Da allora la Balivo non è più apparsa in televisione e sta dedicando il proprio tempo alla famiglia. I suoi ammiratori si augurano di poterla rivedere presto sul piccolo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Nello scorso mese di luglio Caterina era rimasta fuori dai palinsesti della Rai per la stagione televisiva 2020/2021. Secondo alcuni questa aveva rappresentato una ripicca da parte della dirigenza Rai nei suoi confronti, per via di una rinuncia a ‘Vieni da Me’ che sarebbe avvenuta in maniera inaspettata e senza alcun preavviso. Ad ogni modo, successivamente si è parlato della possibilità che alla conduttrice tv possa essere dato un nuovo spazio a partire dalla primavera del 2021.

