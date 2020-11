Beautiful: anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 30 Novembre

Una nuova puntata di Beautiful è pronta a sorprendere il pubblico con i suoi colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Un nuovo episodio di Beautiful è alle porte, pronto a sorprendere ogni appassionato. La soap è una tra le più seguite d’Italia e tutti i telespettatori sono in attesa di scoprire in quale emozionante modo si evolverà la trama. Leggiamo insieme quello che succederà nella prossima puntata: ecco a voi alcune succose anticipazioni per la giornata di lunedì 30 Novembre 2020.

Protagonista indiscussa dell’episodio sarà senza dubbio la bella Katie, la quale vivrà momenti decisamente difficili. La ragazza infatti, svenuta di fronte agli occhi inermi e terrorizzati di Bill, verrà portata con urgenza all’ospedale. Che cosa avranno da dire in merito i medici ed i dottori? La vita di Katie sarà inizialmente in mano al dottor Armstrong, che la visiterà e farà i primi accertamenti.

Bill si mostrerà davanti agli schermi completamente sconvolto e scioccato. L’uomo supplicherà i medici di fare tutto il possibile per salvare la vita della sua amata, che si è sentita male proprio davanti a lui. Poco dopo sarà raggiunto da Donna, Brooke e Ridge. I tre sono stati messi al corrente dei fatti da Spencer.

In seguito alle analisi, risulterà che Katie è affetta da una grave insufficienza renale. Il suo amato, ancora completamente sconvolto, prometterà di non lasciarla sola nemmeno per un momento, e di sposarla presto. Intanto sia Bill che i cari di Katie si troveranno in ospedale accanto a lei, sperando pregando nella sua ripresa.

Anticipazioni di Beautiful: brutte notizie per Katie

Sono tutti pronti al nuovo episodio di Beautiful. La puntata di oggi, lunedì 30 Novembre, racconterà la drammatica situazione di Katie. La donna, dopo essere svenuta di fronte agli occhi di Bill, sarà portata in ospedale. In poco tempo i medici però scopriranno da quale grave patologia è affetta. Di che cosa si tratta? Come si evolverà la trama? Tutti i telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo.