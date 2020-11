Oroscopo del giorno, lunedì 30 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 30 Novembre 2020.

Manca solo un giorno al mese di Dicembre, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Fortuiti incontri e nuovi amori si intravedono all’orizzonte? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 30 Novembre 2020.

Leggi anche->Cielo del mese di novembre 2020: appuntamenti con le stelle cadenti

Lunedì 30 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana comincerà in modo decisamente positivo. Tenetevi pronti ad aprire le porte a nuove emozionanti sorprese. Attenzione sul lavoro: rimanete lontano dalle discussioni con il capo e i colleghi. Una carta vincente potrebbe rivelarsi quella di trascorrere del tempo con gli amici.

Toro. Un lunedì decisamente movimentato per i nati sotto il segno del Toro. Molto probabilmente sarete molto indaffarati, ma cercate di trovare anche del tempo da dedicare ai vostri cari ed ai vostri familiari. Del cibo sano e un po’ di sport potrebbero fare al caso vostro.

Gemelli. Prestate attenzione ai contrattempi, che oggi potrebbero causarvi qualche disagio. Nel complesso, le prossime ore si prospettano piuttosto serene. Cercate soltanto di non farvi sopraffare dal nervoso e di mantenere la calma come solo voi sapreste fare.

Cancro. Qualche nuvola all’orizzonte, ma niente di cui preoccuparsi eccessivamente. Un po’ di pigrizia potrebbe rallentare il vostro lavoro, ma è necessario non gettare la spugna e continuare dritti verso i vostri obbiettivi. Credere in voi stessi è il primo passo per affrontare al meglio la giornata.

Leggi anche->Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”

Leone. La giornata si prospetta abbastanza intricata, ci sono delle questioni urgenti che necessitano del vostro intervento. Non rimandate niente a domani, buttatevi con grinta e senza timore! Per quel che riguarda l’amore, è meglio ragionare bene prima agire, perciò cercate di arginare l’impulsività.

Vergine. Fuochi d’artificio oggi per quel che riguarda l’amore e l’eros, quindi levate il freno a mano ed accantonate la timidezza. Gli astri vi sorrideranno, dunque non abbiate timore di lanciarvi verso nuove avventure. Tenete d’occhio l’orologio: un ritardo potrebbe guastarvi i piani.

Bilancia. Giornata no per risolvere i conflitti, sarebbe meglio dunque rimandare le discussioni ai prossimi giorni. La vicinanza con la famiglia è il consiglio migliore, vi tirerà su di morale. Un buon consiglio è quello di ragionare bene prima di agire, e di non lasciare nulla in mano al caso.

Scorpione. Oggi potreste sentirvi un po’ confusi, ma non temete, è normale avere delle indecisioni di tanto in tanto. Schiarirsi le idee all’aria aperta e a contatto con la Natura è sicuramente il consiglio migliore. Via libera invece per quel che riguarda l’amore: abbracciate i vostri sentimenti e lasciatevi andare.

Leggi anche->Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Sagittario. Oggi vi sentirete carichi e pieni di energie. Approfittatene per risolvere le questioni urgenti e per organizzare gli impegni della prossima settimana. Anche in amore via libera: buttatevi senza pensarci due volte e ricordatevi di fidarvi sempre del vostro istinto.

Capricorno. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di prestare attenzione alla salute, sia fisica che mentale. Ricordate, il lavoro è importante, ma strafare non è la soluzione giusta. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi e concedetevi del relax.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi sarà decisamente positiva, e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo ed accantonare lo stress dell’ultimo periodo. Una buona idea è quella di dedicarsi all’arte ed alla creatività, saranno dei buoni alleati.

Pesci. È il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire con più carica. Cercate di dare il massimo, soprattutto in ambito lavorativo. La giornata sarà proficua anche in amore, dunque fidatevi di voi stessi e delle stelle! Prestate però attenzione alle vostre uscite economiche: qualche spesa in più potrebbe fare la differenza.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.