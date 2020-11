Matilde Villa, chi è la giovanissima stella del basket femminile italiano

La pallacanestro femminile in Italia ha un astro nascente, si tratta di Matilde Villa. Lei ha centrato una impresa a soli 15 anni in A-1.

È Matilde Villa la nuova stella del basket femminile in Italia. Lei sta facendo parlare di sé per avere realizzato una impresa mai accaduta prima ad alcuna atleta nella storia della pallacanestro di casa nostra. Infatti la giovanissima Matilde ha messo a segno 36 punti in una sola partita. E lo ha fatto nel massimo campionato nazionale, in A-1, con la casacca del Costa Masnaga.

Leggi anche –> Daria Bignardi, chi è il figlio Ludovico Manzoni: cosa fa nella vita

Matilde Villa è nata il 9 dicembre 2004 a Lissone, in provincia di Monza-Brianza. Pratica il basket sin da quando era bambina, e non stiamo parlando di molti anni fa data la sua età ancora distante dal vederla diventare maggiorenne. L’adolescente lombarda ha fatto un grande sfoggio di abilità e di prestanza sia atletiche che tecniche. Quanto fatto nel match Costa Masnaga-Sassari ha anche consentito alla Villa di migliorare quello che è il proprio score in termini di media punti in campionato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Cake Star, chi è lo chef Damiano Carrara: curiosità e vita privata

Matilde Villa, 36 punti in una partita e tutti in maniera diversa

Dopo 9 giornate di A-1, Matilde si attesta a quota 18,4 punti nel complesso. E lei è la trascinatrice della sua squadra. C’è da giurare che sentiremo ancora parlare di lei a lungo, anche in ottica nazionale italiana. Le azioni salienti dell’incontro ci mostrano una ragazza molto abile nell’andare a bersaglio in diversi modi differenti. Dalla distanza, sotto canestro, riuscendo a incunearsi nelle maglie della difesa avversaria ed anche rubando il pallone. Colpisce anche la sua rapidità di movimento. In ogni azione offensiva che porta la sua firma, Matilde è risultata imprendibile.

Leggi anche –> Deddy, chi è il nuovo cantante di Amici 2020: età, foto, la sua storia