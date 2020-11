Marina La Rosa, l’amicizia con Paolo Brosio: poi la lite per le sue parole

Marina La Rosa e Paolo Brosio, ecco come è finita l’amicizia tra i due. L’attrice riuscirà a perdonare un comportamento così irrispettoso?

La presunta grande amicizia di Paolo Brosio e Marina La Rosa sembra essere arrivata alla fine. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, dove hanno partecipato insieme al reality show, ma dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello ha messo in crisi il rapporto. E’ stato lo stesso Brosio, all’interno della Casa, a parlare poco bene dell’ex amica, dimenticandosi addirittura il suo cognome. La disattenzione non è piaciuta a Marina, che ci è rimasta molto male e per questo ha deciso di andare ad affrontare Brosio nello studio di Barbara d’Urso.

Marina La Rosa affronta Paolo Brosio a Live Non è la D’Urso

Ospite a Live Non è la D’Urso, Marina La Rosa ha affrontato Brosio: “Paolo, siamo diventati amici dopo l’Isola dei famosi, ci mandiamo dei messaggini, ci vogliamo bene. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello ci siamo sentiti perché siamo amici”, ha detto. “Il giorno dopo il tuo ingresso parlando di me hai detto ‘gatta morta’. Tu hai fatto come Emilio Fede che usava dei nomignoli per screditare la gente”.

Paolo Brosio ha tentato di difendersi dicendo che in quel momento non riusciva a ricordare il cognome dell’amica, ma il collegamento tra le due cose non è così evidente.