Maradona, il medico personale nei guai: gravissime accuse

Il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, è indagato per omicidio colposo in relazione alla prematura scomparsa del grande calciatore.

La notizia è stata lanciata dal quotidiano argentino Nacion e sta facendo il giro del mondo: il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, è indagato per omicidio colposo in relazione alla prematura scomparsa del grande calciatore. Gli inquirenti avrebbero già effettuato perquisizioni nell’abitazione e nella clinica del dottore.

I sospetti sul medico di fiducia di Maradona

Secondo quanto riporta il quotidiano Nacion, in particolare, la casa e la clinica di Luque sono state perquisite per capire se ci sono state irregolarità o errori nella gestione delle condizioni di salute di Maradona. Le autorità giudiziarie vogliono accertarsi che non ci siano state omissioni da parte del medico nel ricovero domiciliare.

Luque, è il caso di precisarlo, non era presente nella casa di Tigre al momento del decesso di Maradona. Ma una parte della famiglia di quest’ultimo lo incolpa direttamente per la sua morte. Nelle ultime ore si è appreso tra l’altro che il medico aveva avuto una discussione con l’ex campione nei giorni precedenti alla morte, nel corso della quale avrebbe persino tentato di colpirlo con un pugno. I pm che lavorano sul caso non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né annunciato decisioni, ma hanno raccolto materiale e rilevato che nella villa dove Maradona era convalescente non c’era un medico né un defibrillatore. La verità sulla morte dell’indimenticabile campione forse è ancora tutta da scrivere.

