Luca Zaia, chi è: età e carriera del Presidente della Regione Veneto. Classe 1968, Zaia inizia la sua carriera politica con la Lega di Umberto Bossi, fino ad arrivare al vertice della Regione della quale oggi è Presidente. Scopriamo di più su di lui.





Nato a Conegliano, il Governatore vive oggi nel Trevigiano, precisamente a San Vendemiano, con sua moglie, con la quale è sposato dal 1998. Ripercorriamo le tappe della sua carriera politica e scopriamo di più sulla sua vita privata.

Luca Zaia, chi è: l’età, la vita privata e le tappe della carriera politica del Presidente della Regione Veneto

Cresciuto a Bibano di Godega di Sant’Urbano, Zaia nasce a Conegliano nel 1968, da una famiglia di umili origini, suo padre Giuseppe infatti di professione era meccanico. Dopo aver frequentato l’Istituto Cerletti di Conegliano, il futuro Governatore si laurea nel 1993 alla facoltà di Scienza della Produzione animale di Udine. Già all’età di 18 anni apre la sua prima partita iva e oltre a dare una mano al padre nella sua officina, fa una serie di altri lavori per potersi pagare gli studi, come quello del cameriere, del muratore e dell’operaio.

La carriera politica di Zaia ha inizio militando nella Lega di Umberto Bossi. Per la prima volta è eletto nel 1993 al Consiglio Comunale di Godega di Sant’Urbano. Successivamente, nel 1995, viene eletto nel Consiglio Provinciale a Treviso e diviene Assessore provinciale all’Agricoltura. La sua ascesa nel mondo della politica prosegue, rivestendo ben presto la carica di Presidente della Provincia di Treviso a partire dal 1998. E’ nel 2005 che diviene Vice Presidente della Regione Veneto e nel 2008, nel Governo Berlusconi IV, gli viene attribuita la carica di Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nel 2010 Zaia diviene Presidente della Regione Veneto, mandato che rivestirà una seconda volta nel 2015 e ancora una terza volta, fino ad oggi.

La vita privata

Zaia è sposato, dal 1998, con la moglie Raffaella Monti. I due si sono conosciuti alcuni anni fa, quando avevano vent’anni. I coniugi vivono attualmente nel Trevigiano, precisamente a San Vendemiano e non hanno figli. Il Presidente della Regione Veneto ha una sorella, Elisabetta, nata 1973, 5 anni dopo di lui. Zaia inoltre ha un vero e proprio amore per gli animali, in particolar modo per il suo bulldog inglese, Caterina.