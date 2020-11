Lazio Udinese Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Da non perdere l’appuntamento di oggi, domenica 29 novembre, con Lazio Udinese: le probabili formazioni e i precedenti

La Lazio vuole continuare a sognare. Dopo la bella vittoria in Champions League, gli uomini di Simone Inzaghi hanno un’occasione d’oro in Serie A all’Olimpico contro l’Udinese. Milinkovic-Savic dovrebbe partire inizialmente dalla panchina dopo la negatività al Covid-19: piano piano, l’allenatore biancoceleste ha ritrovato tutti i suoi uomini migliori. Al centro dell’attacco ci sarà bomber Ciro Immobile, ancora protagonista con una doppietta contro lo Zenit.

Sono state giocate ben 40 sfide tra Lazio Udinese con 21 vittorie della compagine biancoceleste, otto pareggi e undici risultati positivi per i friulani, voglioso di dare filo da torcere alla formazione di Inzaghi.

Il lunch-match all'Olimpico di Roma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Escalante, Pereira, Caicedo. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto. A disp. Scuffet, Ouwejan, Makengo, Bonifazi, Lasagna, Molina, ter Avest, Gasparini, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio. All. Gotti.