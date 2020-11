Incidente mortale, una ragazza di 15 anni ha perso la vita: altri tre feriti

Ancora brutte notizie sulle strade italiane: non ce l’ha fatta una ragazza di 15 anni con tre feriti, ecco la dinamica dell’incidente mortale

Non finiscono le brutte notizie. Ancora un incidente mortale avvenuto sulle strade italiane con la scomparsa di una ragazza di appena 15 anni. Il tragico episodio è avvenuto verso le 18 in Trentino, precisamente nel Comune di Tre Ville, nella frazione di Preore. Lei si trovava in compagnia con altri tre coetanei: la giovane non ce l’ha fatta dopo aver riportato ferite gravissime. L’auto si è ribaltata dopo una sbandata da sola, senza entrare in collisione con altri veicoli.

Incidente mortale, anche tre feriti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Subito sul posto sono intervenuti la polizia locale delle Giudicarie, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Tione, intervenuti con la pinza idraulica, ed i volontari di Preore.

Leggi anche –> Incidente, pirata della strada investe donna e fugge: è caccia

Leggi anche –> Dramma al volante, morti 18enne e fidanzata incinta di 17 anni | FOTO

Gli altri tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Trento e Rovereto. Nelle prossime ore si conosceranno al meglio le dinamiche con la comunità che piangerà la scomparsa della giovane ragazza di 15 anni.