Francesco Arca, chi è la sorella Consuelo: età, foto, lavoro

Consuelo Arca, chi è la sorella dell’attore Francesco: ecco cosa sappiamo della sua vita privata, quasi segreta.

Consuelo Arca è la sorella meno famosa dell’attore Francesco. Lui vanta una carriera cinematografica di tutto rispetto, ma sulla sua vita privata e sulla famiglia si sa poco e niente. Della sorella, in particolare, sappiamo solo quello che lei decide di pubblicare sul suo profilo Instagram: ogni giorno posta fotografie di se stessa, delle sue amiche, dei suoi animali e anche qualche scatto in compagnia del suo compagno. Consuelo e Francesco persero il padre Silvano quando erano entrambi adolescenti: lui, paracadutista, morì a causa di un incidente sul lavoro.

Consuelo Arca, cosa sappiamo sulla sorella di Francesco

Dal profilo Instagram di Consuelo Arca capiamo subito che la donna ha una vera passione per gli animali. Sono tantissime le fotografie che Consuelo pubblica in compagnia del suo cane, che tratta come se fosse un figlio. Non avendo una carriera famosa, Consuelo può mantenere una vita privata poco ostentosa, e infatti su Instagram è seguita da poco più di 6mila persone.

La sorella Arca dev’essere anche una zia affettuosa, come possiamo immaginare dalle foto dei nipoti pubblicate, sempre accompagnate da parole dolci e cuoricini. Allo stesso tempo Consuelo pubblica spesso fotografie dei suoi viaggi, sopratutto in Italia. Sembra che quest’estate sia riuscita a riprendersi dal primo lockdown concedendosi un bel giro per il nostro paese con il compagno.