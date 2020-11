Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 29 Novembre

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti di oggi e i dettagli sulla puntata di oggi, 29 novembre

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 29 Novembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce a Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 29 novembre, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset. Innanzitutto, è stata confermata la presenza di Sergio Muniz, ex modello, ex naufrago dell’Isola e attore molto amato dal pubblico italiano (soprattutto femminile). La partecipazione di Muniz a Tale e quale show non ha fatto altro che confermare l’affetto dei telespettatori nei suoi confronti, tuttavia l’imitazione di Ghali sembra aver turbato non poco il cantante, che tramite i social ha dichiarato di non averla affatto apprezzata:

“L’Italia è ormai l’unico Paese a usare ancora il BlackFace, non facciamo una bella figura“, ha scritto Ghali in un post.

Immediata la replica dell’attore spagnolo:

“Ho fatto tanti personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche. Non mi ritengo una persona razzista, direi proprio il contrario. Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso… Ma vi assicuro che non c’è stata, almeno da parte mia, nessuna intenzione di offendere qualcuno ma, al contrario, di celebrare un artista.”

La proverbiale delicatezza di Muniz si è dimostrata anche nella sua risposta, nonostante tutto però gli utenti sembrano essere ancora divisi fra coloro che ritengono l’accaduto un fraintendimento e coloro che invece danno piena ragione a Ghali.

Attesissimo l’arrivo in studio di un altro fra i personaggi più discussi della storia del Grande Fratello, ossia Marina La Rosa.

La fascinosa gieffina, dopo la fine del programma, ha vissuto una vita piena che però l’ha portata anche a passare dei momenti molto difficili. La show girl racconterà in esclusiva delle violenze subite dall’ex compagno.

