Morto l’attore Dave Prowse, Darth Vader di Star Wars aveva 85 anni

Dave Prowse ci ha lasciati nella giornata di oggi. Scopriamo cosa gli è successo e le cause della morte. Aveva 85 anni.

A soli 85 anni ci ha lasciati ci ha lasciati una delle maggiori star del film Star Wars. Ad oggi viveva a Bristol e in passato aveva recitato nei panni di uno dei cattivi più conosciuto grazie al proprio fisico imponente.

Prowse è stato davvero un volto molto conosciuto della tv britannica perché aveva recitato in molte serie. Ricordiamo Doctor Who, The two Ronnies e The Morecambe & e Wise Show. Scopriamo cosa gli è successo.

Morto Dave Prowse: che la forza sia con te

Prima del successo epocale con Star Wars, Prowse sbarcò a Hollywood per aver allenato Christopher Reeve per il ruolo di Superman. Infatti, l’uomo ha un passato da sportivo e da sollevatore di pesi.

L’uomo è ricordato con grande affetto da tutta la comunità del cinema e da chiunque ha avuto l’opportunità di collaborare con lui. Anche il suo agente si dice terribilmente dispiaciuto. Thomas Bowington ha confermato la notizia questa mattina: “Che la forza sia con te, sempre!”, ha scritto. Era da sempre soprannominato Darth Farmer dalla star Carrie Fischer perché l’uomo aveva un forte accento. L’attore era malato da tempo e non è riuscito a sconfiggere la malattia che ne aveva compromesso le condizioni di salute. Sono davvero tante le star che gli stanno lasciando messaggi sui social. Hollywood ha perso un’altra delle sue stelle più brillanti.