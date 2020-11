Clamoroso Maradona, richiesta la riesumazione della salma

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto un po’ tutti, ma non finiscono le polemiche: possibile riesumazione della salma

Non solo in vita, ma anche dopo la sua morte. Diego Armando Maradona sarà ancora martoriato per alcune vicende extra-calcistiche, che riguardano così in particolar modo la sua sfera personale. Per quanto riguarda la sua eredità, come svelato da Rainews, ci sarà una rincorsa all’interno della sua famiglia visto che ammonta tra 80 e i 150 milioni di dollari fra case, auto, gioielli, e proprietà in Argentina e nel resto del mondo. Inizierà così una battaglia legale davvero importante con quattro donne coinvolte, tra cui la celebre Claudia con le figlie Dalma e Giannina; Cristiana Sinagra con Diego junior; Valerio Sabalain con la figlia Jana Maradona e, infine, Veronica Ojeda con il figlio Diego Fernando Maradona.

Clamoroso Maradona, ancora un altro figlio?

Ma non solo. Ci sarebbero anche altre due donne cubane che gli avrebbero dato tre figli, forse addirittura quattro, ma c’è un processo di riconoscimento in corso. Nelle ultime ore, come riportato da RaiNews, sarebbe comparso un altro figlio di nome Santiago Lara, un 19enne che avrebbe chiesto la riesumazione del cadavere di Diego per confrontare il suo Dna: “Non ho rivendicazioni finanziarie ma voglio solo sapere se è lui mio padre, come ha lasciato detto mia madre morta di cancro”. La sua vita privata è stata tormentata con numerosi colpi di scena e potrebbero non finire mai. Nei prossimi giorni sarebbero pronte novità importanti con una battaglia legale davvero dura da affrontare per conoscere nel dettaglio tutta la sua verità.