Andrea Crisanti, chi è la moglie Nicoletta Catteruccia: la loro storia. Chi è la donna che ha sposato il famoso virologo e accademico italiano, sotto la luce dei riflettori, in questo ultimo periodo, per le affermazioni sul vaccino contro il Covid-19.





Il medico e accademico, direttore di microbiologia e virologia dell’Università di Padova, è sposato con Nicoletta, con la quale è stato anche socio in affari alcuni anni fa. Scopriamo di più su questa coppia molto riservata e lontana, per quanto concerne la propria vita privata, dall’attenzione dei media.

Leggi anche –> Vaccino Covid, l’Aifa: “Crisanti? Infondate le affermazioni sulla sicurezza”

Potrebbe interessarti anche –> Vaccino Covid | Crisanti a sorpresa | “Perché non lo farei” – VIDEO

Leggi anche –> Crisanti avverte: “A Natale chiudere tutto, nessuna riapertura”

Andrea Crisanti, chi è la moglie Nicoletta Catteruccia: le curiosità sulla loro storia

Crisanti e sua moglie Nicoletta hanno condiviso la vita privata ma anche quella professionale. I due infatti avevano tempo fa, nella capitale inglese, ovvero a Londra, condiviso alcune esperienze imprenditoriali in campo biomedico. Subito dopo in due hanno avviato però un’altra attività, questa volta in ambito immobiliare.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

A Roma, Crisanti e la moglie Nicoletta hanno infatti fondato la Heritage snc, che nel suo oggetto sociale aveva le attività immobiliari ma anche, dal 2017, la gestione di strutture ricettive del settore alberghiero, come bed & breakfast, case vacanze, residences, ostelli e campeggi. La società però è stata sciolta nel 2019. E Crisanti nei mesi successivi è stato in prima linea nella lotta quotidiana contro il virus che ha dilagato in questo ultimo periodo in Italia e in tutto il resto del mondo.

Dall’amore di Crisanti con sua moglie è nato un figlio, che attualmente studia Fisica a Cambridge. Nicoletta Catteruccia vive attualmente in Gran Bretagna, nonostante Crisanti si sia recentemente trasferito nel nostro Paese.