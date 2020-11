Alessandra Mussolini, come ha superato lo scandalo che ha travolto il marito

Alessandra Mussolini, è entrata nelle case degli italiani come concorrente a Ballando con le stelle, racconta di aver superato un momento molto difficile.

La parlamentare Alessandra Mussolini è diventata una presenza abituale nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione all’edizione 2020 di “Ballando con le stelle“, classificandosi al terzo posto in coppia con il maestro di ballo Samuel Peron.

Nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste più apprezzate dal pubblico. Il suo percorso nel talent è stato pieno di intemperie, tra svenimenti, infortuni e il suo partner di ballo di tutto il percorso, Maykel Fonts, che la abbandona per la finale di “Ballando con le stelle” perché risultato positivo al Covid. Per la parlamentare la paura è stata molta, ma tutti i tamponi eseguiti su di lei sono risultati fortunatamente negativi: “E’ stato un trauma. Sono stata in pensiero ogni giorno. Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”, ha raccontato in un’intervista. Prima ancora del percorso a Ballando, però, la Mussolini ha dovuto affrontare un periodo molto difficile con suo marito.

Alessandra Mussolini, lo scandalo del marito

Alessandra Mussolini è sposata dal 1989 con Mauro Floriani, dal quale ha avuto i tre figli, Caterina, Clarissa e Romano. I due sono sempre stati una coppia molto unita ma, nel 2014, uno scandalo li ha travolti. Floriani è risultato essere coinvolto nel giro di baby squillo dei Parioli di Roma; inizialmente si è dichiarato estraneo ad ogni fatto, ma quando è emersa la lista di clienti importanti e conosciuti, ha dovuto ammettere di essersi incontrato più volte con una quindicenne, che pensava fosse invece maggiorenne.

Il manager ha patteggiato la sua pena, scontando un anno di detenzione e pagando una multa di 1800 euro. Da allora, però, le cose nella famiglia Mussolini sono cambiate. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia“, ha detto di lui Alessandra Mussolini. La coppia non ha divorziato dallo scandalo, ma sembra che vivano da anni in due case separate.