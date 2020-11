Alessandra Mussolini, chi era il padre Romano Mussolini: la sua storia

Alessandra Mussolini è nota per essere una politica, ma anche un personaggio televisivo e attrice. Scopriamo chi era suo padre.

Romano Mussolini nasce a Forlì nel 1927. Durante la crescita, il suo amore per la musica lo porta a diventare un pianista e compositore.

Non tutti sanno che è uno tra i più noti e apprezzati jazzisti italiani del secondo dopoguerra. Nel 1962 sposò Maria Scicolone con cui ebbe le figlie Alessandra ed Elisabetta. Scopriamo di più sulla vita di questo musicista.

Alessandra Mussolini, chi era il padre musicista

Romano Mussolini era il quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi. Presumibilmente, essendo il figlio del duce ebbe facile accesso alla musica jazz che era censurata in tutto il resto d’Italia perché espressione di culture straniere. Sviluppò una vera e propria passione per questo genere e iniziò anche a suonare il pianoforte da autodidatta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale cominciò a esibirsi sotto falso nome date le evidenti difficoltà relazionali che il suo cognome comportava. Sarà solo negli anni cinquanta che si convinse a non usare più pseudonimi e si esibì con il suo gruppo “i Romano Mussolini All Stars“.

Pubblicò diversi dischi e con Jazz allo Studio 7 arrivò il vero e proprio successo. Dopo essersi attirato il favore della critica, riuscì a esibirsi anche all’estero. Lì suonò con diversi nomi importanti come Chet Baker, Lionel Hampton e Dizzy Gillespie. Tra gli anni sessanta e settanta si dedicò anche alla composizione di colonne sonore per diversi film.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, dopo il matrimonio con la Scicolone arrivò anche il divorzio nel 1976. Successivamente sposò l’attrice Carla Maria Puccini e da queste nozze nacque la sua terza figlia Rachele. Romano Mussolini è scomparso nel 2006 ed è stato sepolto nella cripta di famiglia nel Cimitero di San Cassiano a Predappio.