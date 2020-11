Alessandra Moretti, chi è: tutto sull’ex di Massimo Giletti

Alessandra Moretti è una politica italiana con alle spalle una relazione col noto giornalista e conduttore Massimo Giletti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Alessandra Moretti è una politica italiana, europarlamentare del Partito Democratico iscritta al gruppo dei Socialisti Democratici. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Alessandra Moretti

Alessandra Moretti è nata a Vicenza il 24 giugno 1973. Nel 1989 è diventata segretario dell’associazione studenti della sua città. Laureata in giurisprudenza all’Università di Urbino con tesi in criminologia, ha svolto dal 2001 la professione di avvocato matrimonialista. Nel 2003 si è candidata alle elezioni comunali di Vicenza nei Democratici di Sinistra a sostegno della corsa di Riboni a sindaco della città. Nel 2007 si è candidata alle elezioni provinciali di Vicenza in una lista generazionale Under 35 di centro a sostegno di Giorgio Carollo, avversaria rispetto alla coalizione di centro-sinistra. Nel 2008 si è candidata come capolista nella lista civica di centro-sinistra “Variati Sindaco” ed è entrata in consiglio comunale con 192 preferenze, risultando la terza della lista, quindi è stata nominata vicesindaco e assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili del Comune di Vicenza. Nel 2009 Moretti ha promosso il piano territoriale scolastico, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei bambini stranieri nelle classi anche nei quartieri ad alta densità di emigrati.

Nel 2009 Alessandra Moretti è entrata a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico occupandosi principalmente di scuola nell’ambito del forum istruzione. Con la campagna per le elezioni primarie del centro-sinistra nel 2012 a sostegno di Pier Luigi Bersani, è stata nominata portavoce del comitato nazionale insieme a Roberto Speranza e Tommaso Giuntella. Candidata alle elezioni politiche del 2013 nel listino del segretario Bersani, è stata eletta per il Pd alla Camera dei deputati nella circoscrizione Veneto 1. È stata relatrice del disegno di legge all’esame in Parlamento sul cosiddetto “divorzio breve” che prevede la riduzione dei tempi di separazione da 3 anni a 1 anno mentre (solo 9 mesi in caso di assenza di figli minori), approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l’8 aprile 2014.

Nell’aprile del 2014 la direzione del Pd di Matteo Renzi ha indicato Alessandra Moretti come capolista alle elezioni europee del 2014 nella Circoscrizione Italia nord-orientale: eletta con 230.188 voti, è risultata essere la prima nel Nord-Est, la quarta più votata in assoluto in Italia e la seconda nel suo partito dopo Simona Bonafè. Si è quindi dimessa dall’incarico di parlamentare per assumere quello di parlamentare europeo. Nel febbraio 2015 si è dimessa dal Parlamento europeo e il 30 novembre ha vinto le primarie del centrosinistra in Veneto con il 66,4% dei voti. Ma alle Regionali è poi stata sconfitta dal presidente uscente Luca Zaia. Nel 2019 si è ricandidata alle elezioni europee del 2019 con il PD nella circoscrizione del Nord-Est, venendo eletta con 51.292 preferenze.

