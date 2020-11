Voli low cost Ryanair: possibilità di cambio di volo senza supplemento. Le innfo

Le incertezze della pandemia di Covid-19, tra chiusure, riaperture e nuove chiusure, rendono molto difficile programmare i viaggi e prenotare i voli con un certo anticipo senza sapere con certezza se potranno spostarsi oppure no. Pertanto, molte compagnie aeree hanno previsto in questi mesi il cambio del volo senza il pagamento di penali né di alcun supplemento.

Un modo per andare incontro ai viaggiatori nel caso il loro Paese di partenza dovesse chiudere le frontiere, così come quello di arrivo. Inoltre, potrebbero anche cambiare i piani di viaggio dei passeggeri, per sopraggiunta malattia o rinvio dei motivi per cui dovevano spostarsi.

Sono molto poche le persone che viaggiano in questo periodo, soprattutto per turismo, per via dello stop ai viaggi e dei lockdown nei vari Paesi. Verso Natale, tuttavia, in molti torneranno a casa, dai propri familiari, nel caso di studenti o lavoratori fuori sede. Per questo motivo le compagnie aeree low cost hanno lanciato le loro offerte di voli scontati per il periodo natalizio, tra dicembre e gennaio.

Nel caso in cui, tuttavia, fosse impedita all’ultimo minuto la possibilità di spostamento o di viaggio all’estero oppure si decida di rimandare un viaggio, e low cost danno la possibilità di cambiare il volo già acquistato, rimandandolo al futuro, senza dover pagare penali o supplementi. Come Ryanair, che ha rinnovato il cambio del volo gratuito anche per questa stagione invernale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost Ryanair: cambio di volo senza supplemento

La pandemia ci ha obbligati a rivedere i nostri programmi all’improvviso, con la necessità di cambiare rapidamente le attività e viaggi già pianificati. Le chiusure e riaperture, le misure che cambiano nel giro di poche settimane rendono difficile prevedere cosa faremo o dove andremo tra un mese. Così capita che chi aveva prenotato un viaggio in un periodo relativamente tranquillo si ritrovi a dover cancellare o rimandare tutto in attesa di tempi migliori.

Chi ha prenotato un volo per un viaggio che non può più fare, tuttavia, ha la possibilità di cambiare la data di partenza, rinviandola. Un cambiamento che molte compagnie aeree consentono di fare gratuitamente, senza supplemento.

È quanto Ryanair consente ai suoi clienti che abbiano necessità di rimandare una partenza. La possibilità di cambio di volo senza pagare penali o supplementi è prevista da Ryanair come “offerta“.

“Sappiamo che i tuoi piani potrebbero cambiare da un momento all’altro – scrive la compagnia low cost sul proprio sito web -, pertanto per cambiare un volo in partenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 con un volo in partenza fino al 30 settembre 2021, sarai tenuto a pagare soltanto l’eventuale differenza tra il prezzo originariamente pagato (per il volo e i servizi aggiuntivi) e il prezzo pubblicato sul nostro sito per l’acquisto di un nuovo biglietto“. Se il prezzo della nuova prenotazione è inferiore a quello originariamente pagato, la differenza di prezzo non verrà comunque rimborsata.

Non sarà applicato il supplemento “Cambio Volo”, previsto dalla Tabella dei Supplementi Facoltativi, salvo quando diversamente previsto da Termini e Condizioni. Il cambio di volo senza supplemento è previsto per le prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno 2020.

Riepilogando, in sintesi, il cambio di volo senza supplemento è previsto a queste condizioni:

voli in partenza a novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 ,

, prenotazioni dopo il 10 giugno 2020 ,

, si paga solo la differenza di prezzo tra il vecchio e il nuovo volo, se quest’ultimo cosa di più (se costa di meno vale il prezzo originario).

Per ulteriori informazioni: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio