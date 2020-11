Vittorio Brumotti, chi è la fidanzata Annachiara Zoppas: foto, età, lavoro

La bellissima Annachiara Zoppas sta ultimamente attirando l’attenzione di tutti. Scopriamo chi è la fidanzata di Vittorio Brumotti.

Vittorio Brumotti si è innamorato follemente di una giovane e bellissima donna. Il suo nome è Annachiara Zoppas, ed è un’ereditiera che ha da un po’ conquistato il mondo del web italiano. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla splendida donna che ha ammaliato il celebre biker di Striscia la Notizia.

La ragazza è nata il 15 Marzo 1992, sotto il segno dei Pesci. Oggi ha dunque 28 anni. Suo padre è il celebre Enrico Zoppas, il presidente del gruppo San Benedetto, per il quale Annachiara attualmente lavora. La sua mamma era invece una modella cecoslovacca. La Zoppas oltre ad essere davvero bellissima, è decisamente carica di talento ed ambizione. Conosce la lingua italiana, inglese, e francese e ha studiato all’estero per un certo periodo. Fin da piccola ha sempre dimostrato di essere affidabile e determinata, doti che le saranno sempre utili nella vita.

Annachiara è una persona molto riservata, ed è per questo che di lei non si conosce molto se non quello che lei stessa decide di far trapelare dai social. Al momento lavora per il gruppo San Benedetto, e nonostante sia nota per essere un talentuoso e promettente membro dell’azienda, non si sa esattamente quale ruolo ricopra.

Tra i due pare che sia stato Vittorio a farsi avanti. L’uomo ha incontra l’ereditiera per puro caso, ed ha cominciato a corteggiarla. La loro storia è rimasta nascosta per un po’, e soltanto di recente i due hanno deciso di renderla pubblica. Alcune foto e video postate su Instagram dalla donna hanno messo i follower al corrente della loro bellissima e nuova storia d’amore.

Vittorio Brumotti, la storie precedenti del biker di Striscia la Notizia

La bella Annachiara Zoppas non è la prima fiamma di Vittorio Brumotti, uno dei personaggi più celebri del mondo di Striscia la Notizia. L’uomo infatti ha da poco chiuso ufficialmente con l’ex velina Giorgia Palmas. La storia tra i due è stata a lungo seguita e chiacchierata, e pare non sia andata a buon fine. Adesso gli occhi del talentuoso biker sono tutti per la biondissima Annachiara, e sono tutti curiosi di scoprire come andrà a finire.