Verissimo oggi, Giorgio Panariello parlerà del fratello morto – VIDEO

Da tantissimo tempo uno degli attori più amati d’Italia, Giorgio Panariello sarà ospite di Verissimo oggi per raccontarsi a tutto tondo.

A Verissimo oggi ci sarà anche Giorgio Panariello all’interno del parterre degli ospiti di Silvia Toffanin. Il comico ed attore toscano si racconterà a 360 gradi, confessando non solo i bei momenti vissuti in passato ma anche quelli che sono stati alcuni episodi non felici. A cominciare dalla scomparsa del fratello.

Franco Panariello scomparve nel 2011 e sin dal primo minuto erano sorte spiacvoli illazioni in merito alla sua scomparsa. Si era parlato di una dipendenza da sostanze stupefacenti, ma Panariello ha dovuto smentire ogni volta con forza queste dicerie. Fino al punto da pubblicare anche un libro, ‘Io sono mio fratello’, nel quale il 60enne di Firenze racconta come sono andate veramente le cose. Suo fratello venne rinvenuto cadavere dopo che qualcuno ne gettò il corpo in mezzo ai cespugli in una località sul lungomare di Viareggio.

Verissimo oggi, Giorgio Panariello si racconta

Molto noto è anche il suo rapporto di amicizia fraterna con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. con i quali non sono mancate diverse sortite sia in televisione che al teatro. Di Panariello poi sono note tantissime imitazioni, tra le quali quella di Renato Zero, sorta ad inizio degli anni ’80 e portata avanti ogni giorno con rinnovato entusiasmo. Un altro aspetto che desta curiosità è quello che riguarda la vita amorosa di Panariello. Ed a Verissimo oggi non si potrà non fare qualche riferimento anche a Claudia Maria Capellini. Lei è la bellissima fidanzata di Giorgio, classe 1986, con il quale vige un bellissimo rapporto di coppia nonostante una differenza di età di 26 anni.

