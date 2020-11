Stasera in tv: “La bella e la bestia”, cast, trama e curiosità sul film

Questa sera in onda su Italia 1 “La bella e la bestia”, un film del 2014 che racconta la storia già narrata nel capolavoro Disney. Trama e cast della pellicola.

Tutti o quasi conosco il capolavoro della Disney “La bella e la bestia” , una storia di diversità e di amore che supera qualsiasi ostacolo e pregiudizio. Questa sera in onda “La bella e la bestia”, il film live action del 2014 diretto da Christopher Gans.

Leggi anche–> Meghan Markle, primo ruolo con Disney: la duchessa torna a fare l’attrice

La trama, il cast e le curiosità su questa pellicola, in onda questa sera su Italia 1.

“La bella e la bestia”: trama e cast del film

“La bella e la bestia” del 2014 è un film francese diretto da Christopher Gans che racconta la celebre favola della fanciulla che si innamora di una creatura bestiale, in chiave decisamente dark e che vede protagonisti Vincent Cassel e Lea Seydoux. La pellicola, ad alto impatto visivo, è stata premiata nel 2015 per la migliore scenografia.

Leggi anche–> Luca, il nuovo film Disney Pixar ambientato in Italia: ecco le location prescelte

Monsieur de Beauffremont è un mercante che ha perso tutti i suoi averi in un viaggio in mare ed è costretto a trasferirsi in campagna con i suoi figli, ben sei. L’uomo spera un giorno di recuperare tutta la sua fortuna. Quando riesce finalmente a recuperare i beni, fa dei bellissimi regali alle sue figlie femmine: abiti barocchi e costosi, profumi e gioielli ad Anne e Clotilde, mentre Belle vuole solo una rosa rossa. Il padre della ragazza cade nella trappola della Bestia per avere la rosa e rimane prigioniero.

Leggi anche–> La Sirenetta, Disney si prende gioco degli hater di Halle Bailey

Belle si sente terribilmente in colpa per suo padre, nelle grinfie della Bestia, e decide di prendere il suo posto. Ma la Bestia, innamorato della ragazza e stupido per il suo indomito coraggio, decide di risparmiarle la vita e tenerla con sè, nel suo castello. Belle col tempo scoprirà che dietro le fattezze ripugnati si nasconde un cuore nobile e un passato doloroso da comprendere e conoscere.

Potete vedere il film questa sera in prima serata su Italia 1.