Michela Marzano, chi è: età, carriera e vita privata della scrittrice e filosofa

Michela Marzano è una celebre filosofa e scrittrice. E’ una donna poliedrica e dalle molte sfaccettature, scopriamo di più su di lei.

Classe 1970, la Marzano nasce a Roma in una famiglia come se ne vedono tante. Già da piccola trova nello studio una grande passione. I riconoscimenti non tardano quindi ad arrivare: vince il concorso alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Successivamente ottiene una laurea in filosofia e anche un dottorato di ricerca sempre nella stessa disciplina.

Dopo una vita passata in Italia, nel 1998 si trasferisce a Parigi dove risiede tutt’ora. Anche in questo caso ottiene molte soddisfazioni perché vince un concorso come ricercatrice al Centre national de la recherche scientifique e poi diventa professoressa ordinaria di filosofia morale all’Université Paris Descartes. Questo è solo l’inizio di una carriera brillante.

Michela Marzano: tra filosofia, scrittura e politica

Michela Marzano può essere davvero considerata una delle scrittrici più prolifiche degli anni 2000, ma ciò viene ampiamente equiparato dalla sua brillante carriera accademica tra Francia e Italia. Nelle sue opere si racconta e riporta tutta se stessa, affrontando i momenti bui e le gioie della sua vita. Mentre si dedica alla professione accademica, si consacra alla scrittura, pubblicando un numero non indifferente di opere sia in italiano che in francese. L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore e Idda sono due tra i suoi lavori che hanno riscosso più successo. Sarà proprio il primo volume a farle vincere il premio letterario Bancarella nel 2014.

Durante la sua carriera, si è anche dedicata alla produzione di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica. Nel 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Pd. Tre anni dopo ha dichiarato che sarebbe uscita dal partito, se la legge sulle unioni civili fosse passata senza concedere la possibilità di adottare il figlio del partner nelle coppie omosessuali. Proprio a causa di questa mancanza, ha lasciato il Pd per passare al gruppo misto. Nel 2017 ha aderito al Partito Socialista Italiano – Liberali per l’Italia – Indipendenti. Ad oggi scrive per La Repubblica e per La Stampa, venendo anche ospitata in alcune trasmissioni tv come Oggi è un altro giorno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Marzano è sposta con Jacques De Saint Victor, un critico letterario. I due si sono conosciuti nel 2004 e non ci è voluto molto prima che scoppiasse l’amore. La coppia è dovuta scendere a compromessi difficili: lei aveva già dei figli e non ne voleva altri, lei ha rinunciato alla maternità. La donna è molto attiva sui social e su Instagram pubblica spesso foto della sua quotidianità.