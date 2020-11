Matrimonio Fabrizio Corona, cosa c’è di vero: parla il diretto interessato

Nelle scorse ore si è parlato diffusamente del presunto matrimonio di Fabrizio Corona con una donna veneta: scopriamo cosa c’è di vero.

Nella giornata di ieri si è diffuso a macchia d’olio un rumor riguardante la vita sentimentale di Fabrizio Corona. Secondo la voce, l’ex re dei paparazzi sarebbe in procinto di convolare a nozze. Addirittura veniva sostenuto che sarebbero già state affisse le pubblicazioni al Comune di Milano, dunque i due avrebbero 180 giorni di tempo per convolare a nozze.

L’indiscrezione è stata riportata anche dal portale Dagospia, specializzato in notizie di gossip. Nel sito di D’Agostino si legge anche l’identikit della presunta promessa sposa di Corona. Pare che si chiami Pasqualina, per gli amici Lia, e sia una donna di 50 anni veneta. Amica dell’assistente personale di un chirurgo amico di Lele Mora, pare che Lia sia l’amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency. Sul sito si legge anche che la frequentazione durerebbe da cinque anni, ma che avrebbero deciso solo adesso di rendere ufficiale la frequentazione.

Fabrizio Corona smentisce il rumor sul matrimonio

La voce riportata sembra strana, anche perché sicuramente Fabrizio Corona ci avrebbe tenuto ad annunciarlo personalmente. Per questo motivo Novella 2000 lo ha contattato a riguardo per avere una conferma. Alla domanda del settimanale scandalistico, Fabrizio ha risposto seccamente che quanto detto in questi giorni sul suo conto “Non ha alcun fondamento di verità”. Insomma non c’è in programma alcun matrimonio, almeno non per adesso. Dato che Corona smentisce tutto c’è da presumere che anche la relazione con la donna veneta sia frutto di una voce creata ad arte.