Massimiliano Morra choc, nega tutto sulla Ares: Silvia Toffanin incredula

Massimilano Morra ritira tutto quello detto su Ares: è stata tutta una bugia. Silvia Toffanin non ci può credere.

Dopo il caso choc su Ares, Massimilano Morra ha deciso di ritrarre quanto detto. Ospite a Verissimo, Morra ha raccontato la sua nuova verità a Silvia Toffanin, che lo ha ascoltato incredula. L’ex concorrente del Grande Fratello vip, in studio, ha voluto mettere in chiaro il suo rapporto con Adua Del Vesco. “Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia”, ha raccontato Morra. “Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata”.

E in merito alle confidenze che i due si sono scambiati all’interno della Casa, ha detto: “Tante cose sono arrivate in maniera distorta. Devo tutto alla Ares. Sono persone che mi hanno creato dal nulla. Ho reagito così perché da un momento all’altro sono stato allontanato e non ho più lavorato senza conoscere i motivi. Questo mi ha portato a un malessere interiore che mi ha provocato depressione e attacchi di panico”.

Massimiliano Morra, la nuova verità su Ares

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, sul mondo di Ares Massimiliano Morra ha confessato a Verissimo: “Nessuno mi ha mai obbligato. Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia per promuovere la fiction in cui ero protagonista. Ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore. Non avevo neanche altre relazioni stabili perché non volevo distrarmi dal mio lavoro”. In chiusura, quando la Toffanin gli ha chiesto se avesse mai più parlato con il produttore Alberto Tarallo, Massimiliano spiega tristemente: “Non l’ho più sentito e mi dispiace. Alberto e Teo (Losito ndr) sono stati i miei papà artistici. Mi mancano tanto”.