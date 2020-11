Malore improvviso, Andrea muore a 21 anni davanti alla famiglia – FOTO

Un ragazzo viene stroncato da un malore improvviso mentre si trova tranquillamente in famiglia. In pochi secondi c’è la tragedia.

Un malore improvviso costa la vita ad un giovane. Il tutto è avvenuto nel corso della serata di mercoledì 25 novembre 2020, in provincia di Venezia. La località di piccole dimensioni di Rio San Martino che si staglia all’interno del capoluogo del Veneto, è letteralmente sconvolta per la triste sorte capitata ad Andrea Michielan.

Il ragazzo aveva appena 21 anni e nonostante la sua età così verde, il suo cuore si è fermato di colpo ed in modo tanto sconvolgente quanto inatteso. Andrea aveva festeggiato il compleanno da appena qualche mese. Era settembre quando aveva compiuto le sue 21 primavere. Durante l’ora di cena lui si è accasciato, mandando subito in ambasce i genitori e le sorelle che erano con lui. La famiglia ha telefonato con urgenza il 118 con Chiara, la sorella più giovane, che stava ricevendo istruzioni sul da farsi.

Malore improvviso, Andrea Michielan muore in casa a soli 21 anni

Purtroppo il massaggio cardiaco che la ragazza ha praticato a suo fratello non ha sortito gli effetti sperati. Il malore improvviso che ha colpito suo fratello lo ha stroncato nel breve volgere di pochi minuti, senza che si potesse fare qualcosa per salvare Andrea. Questa notizia ha gettato nella disperazione la famiglia. L’ambulanza ha raggiunto la casa dei Michielan il più in fretta possibile, ma ormai era troppo tardi. Il malore improvviso è da individuare in un improvviso arresto cardiaco, anche se non sono note le cause che hanno originato questo attacco di cuore repentino. Da quel che risulta, Andrea era un giovane in salute. Grande sconforto e dolore c’è anche sui social network, dove Andrea sta ricevendo molti messaggi in suo ricordo.

